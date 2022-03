In Beautiful, per Hope non sarà certo facile prendere una decisione su Liam e sul loro matrimonio dopo aver scoperto di essere stata tradita. La figlia di Brooke nonostante il dolore, perdonerà il marito e gli darà una seconda possibilità per il bene soprattutto dei bambini. Anche Finn resterà accanto a Steffy, anche se ancora la donna non saprà chi sia il padre del bambino che aspetta. Di seguito le anticipazioni sulle puntate in onda dal 14 al 19 marzo.

Steffy confessa tutta la verità a Finn: il bambino potrebbe essere di Liam

Le puntate di Beautiful in onda sino al 19 marzo, saranno incentrate non solo intorno a Steffy, Liam, Hope e Finn. Anche la story line riguardante Carter e Zoe continuerà ad appassionare il pubblico di Canale 5.

Zoe sarà molto seccata quando scoprirà che la sorella Paris avrà accettato il lavoro alla Fondazione Forrester. Tutto perché sarà gelosa di Zende, anche se nessuno saprà che nutre interesse per il ragazzo. Quindi, Zoe vedrà Paris come una sua rivale. Nel frattempo, Steffy e Finn discuteranno ancora di quanto accaduto tra lei e Liam. Steffy ribadirà a Finn che quella notte trascorsa insieme all'ex marito sarà stata un errore. Non solo, si vedrà costretta a confessare al fidanzato di essere incinta e di non sapere chi sia il padre. Il bambino potrebbe infatti essere figlio di Liam.

Hope perdona Liam e gli dà una seconda chance

Le trame di Beautiful, dopo che sarà emersa la verità sul tradimento, saranno ancora più avvincenti.

Ora tutti vorranno conoscere l'identità del padre del bambino di Steffy. Liam dopo aver confessato tutto a Hope sarà sconvolto, così come lo sarà la moglie. Spencer la supplicherà di perdonarlo. Riuscirà Hope a superare questo ennesimo tradimento? Dando uno sguardo alle anticipazioni, seppure sia lacerata dal dolore per essere stata tradita, Hope deciderà di dare una seconda chance a Liam e lo farà per il bene dei bambini.

Hope quindi, non vorrà disgregare quella famiglia che con tanta fatica sarà riuscita a creare. Di certo la cosa non sarà facile, soprattutto perché Liam potrebbe essere il padre del bambino di Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Hope resta con Liam, Finn con Sfeffy

In Beautiful dunque, nelle prossime puntate, tutto potrebbe cambiare a, seconda di chi sia il padre del bambino.

Hope, nonostante abbia deciso di perdonare Liam, potrebbe non reggere, qualora risultasse essere il marito il padre del bimbo. Anche per Finn le cose potrebbero essere non facili. Ma tutto dipenderà dall'esito del test di paternità. In attesa che si faccia chiarezza, Thomas invece, sarà guarito e potrà finalmente tornare al lavoro alla Forrester Creations. Il ragazzo sarà pronto a dedicarsi a nuovi progetti. Steffy e Liam invece, si confronteranno su quanto sia stato difficile raccontare ai rispettivi partner il tradimento.