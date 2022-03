Come accade da oltre cinque mesi a questa parte, Lulù è riuscita a spiazzare i fan del Grande Fratello Vip con una reazione sopra le righe. Nel commentare con Miriana la "linea della vita" di Jessica che è stata mostrata in puntata il 28 febbraio, la fidanzata di Manuel ha protestato per il modo in cui ha parlato di lei e di Clarissa: secondo la giovane, la sorella maggiore sarebbe solita affossare gli altri pur di emergere e, in questo caso, raggiungere la finalissima.

Il commento che spiazza i fan del Grande Fratello Vip

Nel corso della diretta che ha condotto lunedì 28 febbraio, Alfonso Signorini si è occupato anche di Jessica e dell'evidente crescita che ha avuto da quando vive nella casa più spiata d'Italia.

Il presentatore del Grande Fratello Vip ha mostrato un video del quale la giovane ha ripercorso con la mente e con le parole le tappe più importanti della sua vita, da quando è nata alla trasformazione in vera donna che ha avuto tra le mura di Cinecittà.

Se i telespettatori hanno apprezzato molto la dolcezza con la quale la maggiore delle sorelle Selassié si è aperta, rendendo pubblici anche i momenti difficili che lei e la sua famiglia hanno dovuto affrontare di recente (come l'arresto del padre l'estate scorsa), Lulù non è stata dello stesso parere e l'ha fatto presente stamattina davanti alle telecamere.

Le critiche della protagonista del Grande Fratello Vip

La mattina del 1° marzo, infatti, Lulù si è svegliata male perché ha ripensato alle parole con le quali Jessica ha descritto il loro rapporto sin da piccole.

"Ho sempre vissuto in modo tranquillo. Poi è arrivata Lulù, che con i suoi capricci attirava l'attenzione di tutti. Quando è nata Clarissa, ci siamo unite ma col tempo. Io non mi vedevo come loro, avevo paura di una critica o di un giudizio", ha detto la maggiore delle sorelle Selassié nel ripercorrere le tappe fondamentali della sua giovane vita.

Il fatto che la principessina abbia fatto una netta distinzione tra quello che era lei e quello che erano le sorelle minori, ha fatto storcere il naso a Lucrezia, che all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha sbottato: "Dice che è colpa mia o di Clari. Dà sempre la colpa agli altri, ma perché non pensa che può essere sua?".

"Non si fa così e sono certa che anche la mamma sarà delusa. Le siamo sempre state accanto a darle consigli", ha aggiunto la fidanzata di Manuel nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Sorelle Selassié tra i 'favoriti' del Grande Fratello Vip

Quando Miriana ha cercato di spiegarle che le parole di Jessica avevano un intento positivo, Lulù ha subito ribattuto: "La conosco bene e so cosa voleva dire".

"Non è stupida, vuole arrivare in finale, fino in fondo", ha aggiunto la romana lasciando un po' interdetti i telespettatori del Grande Fratello Vip.

In pochi, infatti, si aspettavano che Lucrezia si scagliasse proprio contro sua sorella quando mancano poche puntate all'elezione del vincitore della sesta edizione del reality al quale partecipano entrambe da oltre cinque mesi.

"Son molto delusa. Non è vero che io e Clarissa l'abbiamo sempre giudicata", ha proseguito la giovane nell'inaspettato attacco alla sorella maggiore.

Il pensiero che Lulù ha espresso piuttosto chiaramente, è che Jessica avrebbe criticato entrambe le sorelle solo per emergere e per dimostrare al pubblico di Canale 5 che è maturata e che merita di arrivare fino alla fine del programma.

Quello che la fidanzata di Manuel Bortuzzo non sa e forse neanche immagina, è che la maggiore delle Selassié è uno dei concorrenti più amati a prescindere da questo racconto e che potrebbe tranquillamente vincere senza usare questi "mezzucci".