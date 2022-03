Si avvicina il gran finale di Doc 2 - nelle tue mani, la fortunata fiction del giovedì sera di Rai 1 che vede tra i suoi protagonisti anche la bravissima Matilde Gioli.

E, in questi giorni, è stata proprio l'attrice che veste i panni di Giulia nella seguitissima fiction Rai a svelare dei retroscena su quello che sarà il finale di questa seconda stagione e su cosa succederà negli appuntamenti conclusivi di questa seguitissima stagione, premiata da oltre sei milioni e mezzo di spettatori.

Si avvicina l'atteso finale di Doc 2 - Nelle tue mani

Nel dettaglio, le vicende di Giulia continuano ad essere al centro delle trame delle nuove puntate di Doc 2 anche in vista dell'atteso finale che sarà trasmesso a metà marzo in prima visione assoluta su Rai 1.

Giulia, dal punto di vista sentimentale non è stata per niente fortunata: prima ha dovuto fare i conti con il rifiuto da parte di Andrea Fanti e poi, come se non bastasse, in questa seconda stagione ha dovuto fare i conti anche con la morte di Lorenzo Lazzarini.

Una perdita che ha colpito profondamente tutta la squadra guidata da Andrea Fanti anche se, sulla morte di Lorenzo, ad oggi aleggia ancora un po' di mistero.

Il retroscena dell'attrice di Giulia sul finale di Doc 2

Ma cosa succederà in vista del gran finale di Doc 2? A svelare i primi retroscena sulla trama della fiction medical con Luca Argentero, ci ha pensato proprio l'attrice che veste i panni di Giulia.

In una recente intervista, infatti, si è detta convinta del fatto che potrebbe esserci anche una terza stagione di Doc, dato che il finale di questa seconda stagione sarà "aperto".

"Giulia è una roccia e per questo le sfortune le danno tutte a lei. Spero però in un futuro migliore", ha svelato l'attrice Matilde Gioli.

Finale aperto e possibile terza stagione per Doc - Nelle tue mani

"Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione, anche perché ci sono storie incompiute e il finale è aperto, soprattutto per Giulia", ha svelato in anteprima l'attrice confermando di fatto che l'ultima puntata di Doc 2 non risponderà a tutte le domande che sono fatte in queste puntate e lascerà ancora dei dubbi.

Insomma il finale aperto di Doc 2 sembra far ben sperare in vista di una ipotetica terza stagione, la quale potrebbe essere confermata "ad occhi chiusi" da parte dei vertici di Rai Fiction, alla luce anche degli ottimi risultati d'ascolto che la fiction ha raggiunto in queste settimane.

La media attuale, infatti, segnala che la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli, ha superato il muro dei 6 milioni a settimana, con picchi che hanno toccato anche il 32% di share in alcuni episodi e punte di ben sette milioni di spettatori, che fanno di questa fiction una delle più seguite e amate dal pubblico Rai.