Nervi tesi nella casa del GF Vip dove, in queste ultime ore, le due principessine si sono ritrovate ai ferri corti e Lulù ha attaccato Jessica. Il clima tra Jessica e Lulù sembra non essere dei migliori, al punto che si sono ritrovate l'una contro l'altra.

A puntare il dito è stata in primis Lulù, la quale ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti della sorella, che non l'avrebbe difesa in alcune discussioni nate all'interno della casa di Cinecittà. E così, Lulù avrebbe "smascherato" Jessica arrivando a dire che la sua strategia sarebbe quella di allontanarsi e quindi prenderne le distanze.

Jessica e Barù ai ferri corti nella casa del GF Vip 6

Durante la notte appena trascorsa all'interno della casa del GF vip, Lulù si è ritrovata ai ferri corti con Barù.

I due hanno avuto un'accesa discussione perché, la principessina, ha tolto dall'asciugatrice alcuni indumenti di Barù, scatenando la sua reazione contrariata, tanto che l'ha accusata di essere poco rispettosa dei suoi compagni di gioco.

Lulù non ha gradito queste accuse e non ha gradito neppure il modo di fare di Barù, tanto da rimproverarlo per aver alzato tono di voce nei suoi confronti.

Sta di fatto che, tra i due, è nata una accesa discussione in casa, durante la quale Jessica ha preferito farsi gli "affari suoi", evitando di intromettersi tra i due, visto che entrambi sono importanti per lei in casa.

Lulù sbotta e 'smaschera' sua sorella Jessica

Ebbene, in seguito a questa presa di posizione della principessina Jessica, ecco che Lulù ha sbottato ed ha puntato nuovamente il dito contro sua sorella, "smascherando" quella che sarebbe la sua strategia ad un passo ormai dall'attesa finalissima.

"Lei adesso si sta comportando in un modo che l'ha detto anche Piera (la psicologa) in confessionale, che lei vuole allontanarsi da me", ha sbottato la principessina Lulù confermando di fatto di non gradire il modo di fare di sua sorella all'interno della casa del GF Vip 6.

'Lei non mi vuole più bene', Lulù contro sua sorella

"Lei adesso pensa che ha dedicato tutta la vita a noi. Ma sai chi l'ha dedicata tutta la vita a noi? Mamma. Non tu, mi dispiace", ha sbottato ancora Lulù sostenendo anche la loro mamma più volte avrebbe ricordato a Jessica di non essere lei la madre di Lulù e Clarissa.

"Lei non mi vuole più bene, sai chi vuole bene a lei?

Io", ha sentenziato ancora Lulù ribadendo che lei c'è sempre stata per sua sorella anche in questi mesi di permanenza all'interno della casa del GF Vip, quando avrebbe potuto viversi tranquillamente la sua relazione con Manuel Bortuzzo ma non lo ha fatto.

Insomma le due principesse Selassié si ritrovano l'una contro l'altro e chissà se, nel corso della nuova puntata serale del GF Vip, non ci sia un chiarimento in diretta.