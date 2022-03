Nonostante alla finale del Grande Fratello Vip manchi sempre meno, la tensione non sembra voler sparire. Nella giornata di ieri anche tra Barù e Jessica sono scattate alcune scintille e sembra che tra i due ci sia un po' di tensione. Selassiè non ha mai negato di provare interesse per lo chef toscano, il quale, tuttavia, non si è mai aperto del tutto per timidezza.

GF Vip, ferri corti tra Jessica e Barù

Da quando Barù ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip, Jessica si è sempre detta molto attratta nei suoi confronti e ha cercato, giorno dopo giorno, di fare dei piccoli passi avanti nei confronti dell’uomo.

Tuttavia, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è più volte dimostrato geloso della propria vita e ha sempre detto di non voler parlare pubblicamente delle sue relazioni amorose, per non attirare pettegolezzi. Ad ogni modo, dopo la scorsa puntata, Jessica e Barù sembrano sempre più freddi e questo atteggiamento non è passato inosservato.

Notando questa freddezza, Jessica si è indispettita e ha iniziato a ignorarlo. Nella giornata di ieri, durante il pranzo, Barù ha rimproverato la principessa etiope per i suoi modi poco eleganti a tavola, dicendole: ”Siamo a tavola, a pranzo. Comportati bene dai, un po' di decoro, di contegno”. In tutta risposta, Selassiè ha sbottato dicendo: ”Ma senti chi parla, ma vai a quel paese.

Lascio il piatto così perché mi va. Mangialo tu e non mi rompere le p...e”.

Anticipazioni Grande fratello puntata del 3 marzo 2022

Questa sera, su Canale 5, il consueto appuntamento del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finale, prevista per il 14 marzo 2022, Alfonso Signorini, stando alle ultime anticipazioni, condurrà una puntata ricca di colpi di scena.

Stasera infatti si scoprirà chi tra Antonio, Miriana, Sophie, Giucas e Davide dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Si parlerà poi di Jessica, Barù e Lulù, dopo l’ultimo scontro tra lo chef e Lucrezia, avvenuto nella notte, pare che anche il rapporto con Jessica si sia leggermente incrinato e dunque la storia di quasi amore che stava per nascere in casa potrebbe concludersi qui.

Si parlerà poi anche di Davide, il quale non ha preso bene la nomination di Lulù e dunque ci sarà un faccia a faccia tra i due vipponi del Grande Fratello. Non si potrà poi non parlare nuovamente di Alex Belli il quale, nei giorni scorsi, ha pubblicato un post sul proprio Instagram contro Antonio, consigliando di stare lontano dalla sua compagna Delia Duran. Spazio poi a una probabile seconda eliminazione, confronti, sorprese e nuove nomination. Non resta dunque che aspettare l’appuntamento di questa sera, su Canale 5.