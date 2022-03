Notte tesa nella casa del Grande Fratello Vip a pochi giorni dalla finalissima. Nelle ultime ore, Barù è tornato a punzecchiare le due principessine Jessica e Lulù, mettendo in evidenza il loro atteggiamento che, secondo lui, non sarebbe limpido al 100%.

In particolar modo, Barù sostiene che le due sorelle abbiano cambiato atteggiamento nei confronti di Davide Silvestri dopo aver appreso del suo accesso alla finalissima. Ecco allora che, in casa, non si è fatto problemi a "smascherare" quella che potrebbe essere la strategia delle principessine per conquistare il premio finale.

Notte tesa nella casa del GF Vip: Barù affronta le Selassié

Nel dettaglio, la notte appena trascorsa all'interno della casa del GF Vip è stata particolarmente tesa e ricca di colpi di scena. Barù non si è fatto problemi a porre per l'ennesima volta l'accento sull'atteggiamento che, secondo il suo punto di vista, sarebbe poco chiaro da parte delle sorelle Jessica e Lulù.

Ecco allora che, in presenza dello stesso Davide Silvestri, non ha evitato di metterle alla berlina, evidenziando la sua amarezza per quello che è successo.

Le frecciatine di Barù contro Jessica e Lulù al GF Vip

"Basta con questo con questo 'volemose bene', siamo alla fine, perché parlare di queste robe. Anche te Lulù", ha subito sbottato Barù che ha così puntato il dito contro le due sorelle Selassié, le quali non hanno mai nascosto il loro scopo di arrivare fino alla fine e di riuscire anche a vincere il montepremi finale messo in palio dalla produzione.

"Ma perché io voglio vedere sempre il lato positivo e voglio godermi i bei momenti", ha subito sbottato Lulù che ha provato così a difendersi dalle accuse e dai sospetti che venivano fatti dal suo compagno di gioco nella casa del GF Vip, a pochi giorni dall'attesissima finale.

"Noi siamo così", hanno subito sentenziato le principessine rigettando al mittente le accuse di Barù e precisando di non avere maschere all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

'Tutto molto opportuno', Barù 'smaschera' Jessica e Lulù prima della finale

"Mi sembra tutto molto opportuno, perché siamo alla finale. Cioè dopo lo scontro che avete avuto così forte", ha rimarcato ancora Barù "smascherando" le sorelle Selassié sempre in merito alle diatribe che ci sono state con Davide Silvestri, scomparse nel momento in cui lui è approdato in finale.

"Io odio il finto buonismo, da me non lo vedrai mai", ha aggiunto Jessica.

"Era solo una mia domanda perché volevo capire. Lulù non fare queste frasette passivo-aggressive. Non sono nato ieri", ha proseguito ancora Barù che non ha gradito alcune risposte della principessina.