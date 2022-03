Si avvia ormai alla conclusione (prevista per il 29 aprile), la sesta stagione del Paradiso delle Signore.

Le trame delle prossime puntate che verranno trasmesse dal 14 al 18 marzo, alle 15.55 su Rai 1, saranno ricche di suspense e colpi di scena.

In particolare, Salvatore Amato deciderà di non acquistare più l’abitazione del Signor Rossi, padre di Gabriella, in seguito al rifiuto della piccola Irene (figlia di Anna Imbriani) di trasferirsi a Milano. Ci sarà anche una new entry: conosceremo per la prima volta la signora Imbriani, mamma di Anna e futura suocera di Salvatore.

Inoltre, assisteremo ad una nuova sfilata degli abiti del Paradiso delle Signore che verrà organizzata al Circolo su iniziativa di Dante Romagnoli. A differenza delle precedenti, però, essa non sarà un successo.

Il Paradiso, anticipazioni fino al 18 marzo: le Veneri sfilano con gli abiti della nuova collezione assieme a delle modelle professioniste

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo è ancora all’oscuro del ricatto che Dante Romagnoli ha messo in atto contro di lei e suo cognato Umberto Guarnieri per appropriarsi del 50% delle quote del grande magazzino ‘Il Paradiso delle Signore’. Per tale motivo, è seriamente convinta che Dante possa essere un buon socio per Vittorio Conti.

Dante Romagnoli decide di organizzare una sfilata al Circolo per presentare gli abiti della nuova collezione del Paradiso, disegnati da Flora Gentile Ravasi, senza avvisare con anticipo Vittorio.

Questo porta i due ad avere uno scontro piuttosto acceso.

Nonostante i dissapori con Dante, Vittorio comunica lo stesso alle Veneri che sfileranno al Circolo, indossando i vestiti della nuova collezione di Flora, affiancando delle modelle professioniste.

Dante Romagnoli e Fiorenza Gramini complottano per boicottare la sfilata al Circolo

Dante e sua cugina Fiorenza continuano a tramare nell’ombra per cercare di mettere in difficoltà e in cattiva luce Vittorio Conti. I due decidono di architettare un piano per rovinare la sfilata.

Purtroppo il loro piano trova compimento: la sfilata è davvero un flop.

Nonostante ciò, Vittorio cerca di sistemare la situazione, difendendo strenuamente la sua idea.

Le Veneri invece sono fortemente giù di corda, si sono sentite umiliate, specie dopo che la loro partecipazione alla sfilata è stata accostata a quella di indossatrici professioniste.

Il Paradiso delle Signore, spoiler fino al 18 marzo: la madre di Anna Imbriani arriva a Milano e discute con Agnese Amato

La piccola Irene, figlia di Anna Imbriani, per ora non vuole trasferirsi a Milano.

Sfuma così il progetto di Anna e Salvatore di andare a vivere insieme e di creare una famiglia con la bambina. Per tale motivo, Salvatore rinuncia al proposito di acquistare la casa del Signor Rossi, in cui attualmente vivono Irene Cipriani e Maria Puglisi.

Nel frattempo, arriva a Milano la signora Imbriani, madre di Anna.

Il suo arrivo però crea un po’ di scompiglio nella relazione tra Salvatore e la sua fidanzata.

La signora Agnese Amato, preoccupata per suo figlio Salvatore, decide di prendere posizione e di esporsi con la madre di Anna: le chiede di insistere e di tentare di convincere la piccola Irene ad accettare di traslocare nella nuova casa a Milano. Tuttavia, la signora Imbriani non è per niente d’accordo con Agnese e non intende darle retta.

Anna è sempre più confusa e non sa come comportarsi in questa situazione. Per questo motivo, valuta se sia il caso di lasciare nuovamente Milano e tornare a vivere nel suo paese d’origine, insieme con i suoi genitori, per poter passare più tempo in compagnia di sua figlia Irene.