Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova determinante puntata del Grande Fratello Vip. Ad una settimana dalla finalissima, infatti, il cerchio si stringe e i concorrenti devono cercare di convincere il pubblico a farli restare nella casa fino all'ultimo giorno. Tra le eliminazioni del 7 marzo, però, potrebbe esserci quella di un "veterano": Davide è ultimo in molti sondaggi su pagine social non ufficiali nel televoto che lo vede sfidarsi con Jessica e Miriana.

Aggiornamenti sulle votazioni del Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è agli sgoccioli: lunedì 14 marzo sarà proclamato il vincitore di questa lunghissima stagione del reality Mediaset, e sarà il concorrente che sarà riuscito ad entrare di più nel cuore del pubblico.

Stasera, invece, il cast del format Mediaset subirà almeno un paio di "defezioni": in casa sono ancora in tanti e quindi occorre fare un po' di "pulizia" in vista dell'imminente finalissima.

Il televoto che Alfonso Signorini ha aperto giovedì scorso, vede sfidarsi tre vipponi molto amati e che sono in gioco da settembre: Davide, Jessica e Miriana rischiano l'eliminazione ad un passo dal sogno.

Stando a quello che sostengono i sondaggi web, il primo a lasciare il programma il 7 marzo potrebbe essere Silvestri: l'attore, infatti, è ultimo nella maggior parte delle votazioni online alle quali hanno partecipato i telespettatori.

La principessina del Grande Fratello Vip verso la finale

I pronostici sul primo eliminato della puntata del Grande Fratello Vip del 7 marzo, dunque, indicano Davide come candidato numero uno all'uscita, ma anche Miriana non dovrebbe stare troppo tranquilla.

La soubrette, infatti, è seconda nei sondaggi sul televoto di stasera e supera Silvestri di pochissimo: non è da escludere, dunque, che sia Trevisan a lasciare la casa più spiata d'Italia all'inizio della diretta che Alfonso Signorini condurrà tra qualche ora.

L'unica a spiccare nelle preferenze online dei telespettatori del reality, è Jessica: la maggiore delle sorelle Selassié è amatissima e non dovrebbe rischiare più di tanto in questa votazione di avvicinamento alla finale di lunedì prossimo.

A giocare a favore della principessina, inoltre, c'è la storia con Barù: i due si prendono e si lasciano in continuazione, alimentando un costante interesse del pubblico sul loro rapporto che è stato ribattezzato quello dei "Jerù".

Anticipazioni terzultima diretta del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 7 marzo, è la terzultima della sesta edizione.

Tra poche ore, dunque, Alfonso Signorini spiegherà al pubblico e ai concorrenti cosa accadrà nella corsa di avvicinamento alla finalissima della prossima settimana.

Come accade ormai da qualche diretta a questa parte, è ipotizzabile che anche stasera ci sarà più di un'eliminazione. Oltre a svelare l'esito del televoto che vede sfidarsi Jessica, Davide e Miriana, è molto probabile che ne saranno aperti altri durante la serata, ovvero delle votazioni flash per chiedere ai telespettatori pareri su eventuali altre esclusioni oppure per scegliere uno o più concorrenti finalisti.

Al momento, solamente Delia e Lulù sono certe di partecipare all'appuntamento conclusivo del reality Mediaset. Manila Nazzaro, Giucas Casella, Soleil Sorge, Barù, Sophie Codegoni, Jessica Selassié, Davide Silvestri e Miriana Trevisan conosceranno presto il loro destino, ovvero se saranno ancora in gioco oppure no quando sarà proclamato il vincitore dell'edizione più lunga della storia della trasmissione (va avanti da metà settembre e si concluderà a sei mesi esatti dal debutto.