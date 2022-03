Domenica 6 marzo ha debuttato in prima serata su Rai 1 la nuova Serie TV dal titolo Noi. La fiction, che si basa sull'equivalente americana dal titolo This is Us, è diretta da Luca Ribuoli e ruota intorno alla famiglia di Rebecca e Pietro, con i loro tre figli: Caterina, Claudio e Daniele. Tutti sono accomunati da un'unica cosa: la ricerca della felicità. Le loro vite si intrecciano ripetutamente nel corso degli episodi, facendo un tuffo nel passato, quando tutto ha avuto inizio. Domenica 13 marzo, va in onda il secondo appuntamento con due episodi, il terzo e il quarto, della prima stagione.

Dopo aver conosciuto i vari personaggi, proseguono le loro storie avvincenti. In particolare, Claudio decide di andare a Milano da solo per intraprendere la sua carriera artistica.

Noi, prime anticipazioni sulla puntata del 13 marzo

Nel corso della prossima puntata di Noi, prosegue il racconto delle vite della famiglia Peirò. In particolare, nell'episodio intitolato "Il fiume", si fa un tuffo nel passato, quando i tre bambini avevano solo otto anni. In quel periodo, non è semplice la complicità tra fratelli. Infatti, si creano i primi dissapori. Claudio non fa altro che litigare con Daniele. Intanto, però, Caterina comincia a manifestare gli esordi dei suoi problemi con il peso.

Per i due giovani genitori, Rebecca e Pietro, non è affatto semplice cercare di tenere unita l'intera famiglia, creando un ambiente per lo più armonioso.

Pertanto, vanno tutti a fare un bagno al fiume per cercare di ritrovare un minimo di serenità. In quel momento, si torna al presente e Caterina continua a frequentare Teo, per conoscerlo meglio. Più esce con lui e più capisce che, dietro quell'apparenza da ragazzo solare e simpatico, si nasconde tantissima sofferenza.

Infine, Daniele continua a vedere Mimmo per recuperare un po' del tempo perso, ma Betta non si rivela essere affatto contenta.

Comincia a nutrire qualche dubbio sull'uomo. Intanto, Claudio raggiunge Milano per lavorare in teatro, ma ritrova un ambiente ostile. In particolare, si scontra con una delle attrici presenti.

Noi, Pietro e il suo desiderio di avere una famiglia

Nel corso della serata di domenica 13, durante il secondo episodio di Noi, intitolato "Campioni del mondo", è previsto un altro importante tuffo nel passato.

In particolare, si torna nel lontano '82, quando la Nazionale di calcio italiana era impegnata nella finale dei Mondiali. In quell'occasione, Rebecca risulta essere molto emozionata all'idea di doversi esibire in un locale. Durante quel periodo, è molto concentrata sulla sua carriera e non ha alcuna intenzione di pensare ad altro. Soprattutto, non prende minimamente in considerazione l'idea di poter diventare mamma. Tuttavia, però, Pietro ha il forte desiderio di avere dei bambini e di poter creare una grande famiglia. Pertanto, non si arrende all'idea che sua moglie non la vede allo stesso modo. Grazie all'allegria per la vittoria della Nazionale, riesce a convincerla.

Noi, Caterina si sente un po' a disagio

Durante il secondo episodio della serata di domenica prossima, si torna nuovamente al presente, durante i Mondiali di calcio della Nazionale italiana. Caterina sembra essere molto a disagio perché vorrebbe vedere la partita da sola. Non riesce a spiegare al suo ragazzo le motivazioni, ma lei è abituata a seguire un suo rituale. Intanto, Claudio è alle prese con le prove per il suo spettacolo teatrale. Così, Mimmo, Anna e Terri, decidono di aiutarlo con il copione, mentre Betta e Daniele vanno a cena fuori per trascorrere una serata romantica. Purtroppo, però, una brutta notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e rovina l'intera atmosfera della magica serata. Cosa potrà mai essere successo?