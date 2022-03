Hande Ercel e Kerem Bursin appaiono sempre più lontani. Nonostante non ci sia stata una conferma diretta da parte dei due sulla presunta rottura, diversi indizi sui social fanno pensare che i protagonisti di Love is in the air non siano più fidanzati. Inoltre, secondo dei rumor, Hande starebbe frequentando l'imprenditore Atasay Kamer, con il quale è stata immortalata a un evento.

La rottura di Hande Ercel e Kerem Bursin

Hande Ercel ha smesso di seguire su Instagram il suo fidanzato Kerem Bursin e ha eliminato dal suo profilo tutte le foto che li ritraevano insieme.

Dal canto suo, Kerem ha eliminato solo una foto insieme ad Hande, ma ha lasciato le foto scattate sul set di Love is in the air, grazie al quale si sono conosciuti e innamorati. Come dichiarato dallo stesso attore durante l'intervista a Verissimo, rilasciata a Silvia Toffanin lo scorso settembre, tra i due non si è trattato di un colpo di fulmine: inizialmente erano solo amici e colleghi, ma la vicinanza costante sul set ha contribuito a trasformare la stima in amore. Ad aprile 2021 è stato proprio l'attore turco a ufficializzare pubblicamente la relazione con la collega, postando una foto su Instagram con lei mentre erano in vacanza alle Maldive. Questa foto è l'unica che Kerem ha eliminato dal suo profilo.

Al contrario di Hande, lui non ha tolto il segui al profilo dell'attrice.

Il presunto nuovo flirt di Hande con l'imprenditore Atasay Kamer

Hande e Kerem non hanno confermato né smentito la presunta rottura, di cui non si saprebbero i reali motivi. In Turchia, però, circola il Gossip sulla nuova relazione di Hande con l'imprenditore turco Atasay Kamer.

Quest'ultimo ha 36 anni ed è direttore generale di una ditta di gioielli, l'Atasay Jewelry, con la quale l'attrice collabora in qualità di testimonial. Quindi Hande e Atasay si sarebbero inizialmente conosciuti per motivi lavorativi, ma oggi si frequenterebbero assiduamente.

Hande e l'imprenditore sono stati anche fotografati a un evento insieme:

In rete circola anche il video di un evento in cui l'attrice e il direttore della ditta di gioielli si vedono chiacchierare intimamente.

La delusione dei fan della coppia di Love is in the air

Hande e Kerem sono molti amati dai fan della serie tv Love is in the air, che vedevano nel loro amore reale la trasposizione dei sentimenti mostrati sul set. I fan sperano che la nuova storia con Atasay possa solo essere frutto di un gossip e che i loro beniamini possano ritornare insieme felicemente. Non resta che aspettare la conferma o la smentita ufficiale di tutti i rumor da parte dei diretti interessati.