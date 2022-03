I fan della coppia protagonista della serie tv turca Love is in the air sono in fermento: ci sarebbe infatti, secondo alcuni indizi lasciati sui social, aria di crisi tra gli interpreti di Eda Yildiz e Serkan Bolat. Hande Ercel e Kerem Bursin, incontratisi sul set della serie tv, avevano ufficializzato la loro relazione anche nella vita reale ad aprile del 2021 attraverso un post su Instagram. I fan hanno ipotizzato un allontanamento tra i due a causa dei movimenti sospetti su Instagram, soprattutto da parte di Hande.

Hande Ercel smette di seguire Kerem Bursin ed elimina tutte le foto con lui

Hande Ercel e Kerem Bursin hanno iniziato a non condividere più momenti insieme, come erano soliti fare, e a non scambiarsi più like alle foto. Ma ciò che ha insospettito ulteriormente i fan è stato il fatto che Hande abbia smesso di seguire su Instagram il profilo del fidanzato Kerem. Inoltre, l'attrice turca ha eliminato tutte le foto insieme al fidanzato. Da parte di Kerem, i movimenti sui social non sono stati così drastici: Kerem segue ancora Hande e ha mantenuto alcune foto con lei sul suo profilo, quelle meno recenti, scattate sul set della serie tv, mentre anche l'attore ha cancellato quelle pubblicate dopo l'inizio della loro relazione.

Ricordiamo, infatti, che l'ufficializzazione della storia d'amore tra i due è avvenuta attraverso la pubblicazione, sul profilo Instagram di Kerem, di una foto insieme in vacanza, attualmente non presente sul profilo dell'attore turco.

Le ipotesi sulla presunta rottura tra Hande e Kerem

Diverse ipotesi sono state formulate sulla presunta crisi.

Inizialmente, si è pensato, infatti, che l'allontanamento della coppia fosse dovuto ad una gelosia da parte di Hande verso Demet Ozdemir, che avrebbe dovuto recitare con Kerem in una produzione Disney. Secondo altre indiscrezioni, alla base della rottura ci sarebbero delle incompatibilità caratteriali tra i due. Si tratta ovviamente di rumor, in quanto i diretti interessati non si sono espressi sulla presunta crisi e sulle relative motivazioni.

I loro fan, ovviamente, sperano possa trattarsi di una crisi passeggera e che possano ritornare felici insieme.

Le parole d'amore di Kerem per Hande pronunciate a Verissimo qualche mese fa

A settembre del 2021, Kerem Bursin ha rilasciato un'intervista a Silvia Toffanin. L'attore turco, molto attento alla sua privacy, dichiarò di voler vivere liberamente con Hande, che definì come la persona che aveva scelto. Spiegò che tra lui e l'attrice non si era trattato di un colpo di fulmine: infatti, per un certo periodo i due sono stati solo amici e colleghi, ma le molte ore passate sul set insieme, hanno contribuito alla trasformazione della loro relazione: "(Hande, ndr) è bellissima ed è una persona eccezionale", dichiarò Bursin.