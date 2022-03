La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore continuerà a sorprendere il pubblico ancora per un altro mese. Visto che il finale si avvicina, i fan della soap sono sempre più curiosi di conoscere la sorte di tutti i personaggi, le cui vicende che ruotano attorno al grande magazzino. Ma cosa riserverà loro l'ultimo mese di programmazione della soap di Rai 1? Una delle presenze fisse del cast, Vanessa Gravina, ha parlato in una recente intervista del suo personaggio, la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, e ha anticipato: "Pagherà il prezzo delle sue azioni".

Quali svolte porteranno la donna faccia a faccia con i suoi errori?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Vanessa Gravina: 'Adelaide pagherà'

L'algida e cinica contessa di Sant’Erasmo è diventata con il tempo uno dei personaggi più iconici de Il Paradiso delle signore. In vista del finale della sesta stagione, in programma su Rai 1 il 29 aprile, telespettatori si chiedono quali sviluppi avranno le trame che la vedono protagonista: la morte di Achille Ravasi, l'altalenante rapporto con il cognato Umberto e la gelosia nei confronti della figliastra Flora Gentile. L'interprete della nobildonna, Vanessa Gravina, ha rilasciato delle anticipazioni al settimanale Profilo Salute. L’attrice ha descritto il suo personaggio come una donna che "non ha e mai avrà paura del giudizio del mondo".

Queste dichiarazioni confermano ciò che è sempre stato evidente, cioè che la contessa è spiazzante e senza filtri. "Dirà quello che pensa e pagherà il prezzo delle sue azioni", ha anticipato l'attrice.

'Interpretarla è liberatorio': Vanessa Gravina parla di Adelaide, l'iconica contessa de Il Paradiso delle signore

Nell'intervista citata, l'attrice Vanessa Gravina ha parlato delle conseguenze in cui andrà incontro il suo personaggio nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6.

La contessa di Sant'Erasmo ha delle questioni in sospeso e presto dovrà rispondere delle sue azioni. Quel suo essere diretta e schietta fin dove la porterà? La sua interprete, molto diversa dal personaggio, ha parlato delle caratteristiche di Adelaide che l'hanno fatta amare dal pubblico. Nonostante le differenze tra l'attrice e il personaggio, per la prima "interpretare Adelaide è liberatorio".

La quarantottenne originaria di Milano ha ammesso: "È bello trasformarsi e interpretare un'altra donna restando vera". Il successo inaspettato del personaggio risiede proprio nel suo modo di essere, tanto crudo quanto autentico.

Il Paradiso delle signore 6, il triangolo Adelaide, Umberto e Flora: la contessa avrà dei sospetti

La notte d'amore tra Flora e Umberto Guarnieri, accaduta nel periodo in cui Adelaide era sparita da Milano, è stata archiviata dal banchiere, ma non dalla stilista. Infatti, la giovane ha rivelato di essere innamorata del commendatore e non comprende il comportamento dell'uomo, anch'egli fortemente attratto da lei. Il segreto, comunque, non resterà tale ancora per molto. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore la contessa inizierà a sospettare che il cognato e la figliastra le stiano nascondendo qualcosa. Il commendatore le racconterà una "mezza verità" e la donna sembrerà credergli. Ma sarà così o presto la contessa capirà cos'è accaduto in sua assenza?