Prosegue l'appuntamento settimanale con la fiction di Rai1 Il Paradiso delle Signore. La nuova puntata dello sceneggiato andrà in onda martedì 29 marzo 2022 e le trame confermano che non mancheranno i colpi di scena. Dante aiuta Beatrice che inaspettatamente riceverà una spiacevole notizia dal collegio di Serena. Nel frattempo Stefania deciderà di abbandonare la redazione del Paradiso per dimostrare alla sorellastra di non aver avuto una relazione con Marco. Barbieri scoprirà per caso che Salvatore vorrà lasciare Milano: tenendo troppo al suo migliore amico, Marcello non la prenderà bene.

Romagnoli preparerà una nuova strategia per colpire Vittorio: questa volta deciderà di sabotare la lotteria del pesce d'aprile organizzata dal Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, problemi tra Marco e Gemma

Nel corso del 136° episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso il 29 marzo sul primo canale Rai, la signorina Colombo sarà molto triste per quanto accaduto con Gemma. Aver chiesto ospitalità a Marco non è stato fatto per mettere in difficoltà la sorellastra. Per dare la prova di aver agito in buona fede nei confronti della Zanatta, Stefania deciderà di lasciare la redazione per allontanarsi dal giovane di Sant'Erasmo. Quest'ultimo intanto rivelerà a Ravasi i suoi problemi sentimentali con la fidanzata.

La stilista farà di tutto per dare un sostegno al giovane, nonostante anche lei sarà molto turbata: la lontananza dal commendatore avrà parecchie ripercussioni su Flora.

Nel frattempo Salvatore continuerà a prendere informazioni sul locale, situato nel paese di Anna, che vorrebbe rilevare. Il figlio di Agnese sembrerà avere le idee chiare circa il suo allontanamento da Milano per il bene della sua fidanzata.

Poco dopo Marcello scoprirà casualmente che il socio avrà intenzione di lasciare la città. Deluso per quanto appreso, il giovane Barbieri non reagirà affatto bene.

Il Paradiso 6, Dante aiuta Beatrice

Le trame delle nuovo appuntamento de Il Paradiso delle Signore, in onda il 29 marzo, rivelano nel dettaglio che Romagnoli non avrà intenzione di mollare la presa nei confronti di Vittorio.

L'imprenditore americano deciderà di boicottare la lotteria del pesce d'aprile per prendersi gioco l'ex marito di Marta. Sarà un evento organizzato dallo staff dell'atelier di cui lo stesso Dante è socio ma il desiderio di vendetta nei confronti di Conti, ammalierà l'uomo. Intanto Beatrice riceverà una notizia inaspettata dal collegio dove vive la piccola Serena. La contabile dovrà immediatamente raggiungere la figlia e Dante si offrirà volontario di accompagnarla.