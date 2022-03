Il Paradiso delle Signore 7 è stata confermata dalla Rai. La soap opera del primo pomeriggio, seguita da una media quotidiana di oltre due milioni di telespettatori, tornerà anche durante la prossima stagione televisiva.

Una riconferma meritata per questa serie Tv che, nel corso degli anni, ha saputo intercettare i gusti del pubblico, diventando uno dei punti di forza del palinsesto di Rai 1 con picchi superiori al 20% di share. In vista delle riprese della settima stagione, non si esclude che possa esserci il ritorno di uno dei volti più amati dal pubblico: quello di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti.

Quando iniziano le riprese de Il Paradiso delle signore 7

Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 7 le ha fornite Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti. In una recente intervista l'attore romano ha rivelato che le riprese della soap cominceranno non prima di maggio, confermando di fatto la presenza del suo Vittorio nel cast della settima stagione.

Tuttavia, per ravvivare un po' la trama, non si esclude che possa esserci il ritorno in scena di Marta Guarnieri. La moglie di Conti aveva lasciato Milano per trasferirsi in America, dove aveva scelto di intraprendere un nuovo percorso professionale.

Vittorio potrebbe ritrovare Marta nella settima stagione della soap opera

Per tutta la sesta stagione Marta non ha dato "segni di vita": la donna è sparita dai radar e non ha avuto più modo di sentirsi col marito.

I due si sono presi una pausa di riflessione e, a questo punto, non si esclude che negli Stati Uniti possano essere successe diverse cose.

L'eventuale ritorno di Marta nella settima edizione de Il Paradiso delle signore, infatti, potrebbe anche segnare la fine definitiva del matrimonio con Conti.

Marta potrebbe svelare di avere un nuovo fidanzato ne Il Paradiso delle signore 7

Il sospetto è che per il periodo in cui è stata lontana da Milano, dalla sua famiglia, dal Paradiso e da Vittorio, Marta possa essersi ricostruita una nuova vita. Insomma, durante il settimo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1 Guarnieri potrebbe tornare in Italia e annunciare di avere un nuovo compagno.

In tal caso sarebbe una doccia gelata per Vittorio Conti anche se, ormai, il proprietario del grande magazzino si è reso conto che la sua storia d'amore con Marta è destinata al fallimento, data la prolungata assenza della moglie che ha ulteriormente acuito la crisi coniugale.