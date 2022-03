Sophie e Alessandro si dicono già pronti per L'Isola dei Famosi 2022. A distanza di due settimane dalla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, la coppia che si è formata durante il Reality Show condotto da Alfonso Signorini ha ammesso che non direbbe no di fronte alla possibilità di prendere parte all'Isola.

In un'intervista rilasciata durante l'Isola Party, i due fidanzati hanno confermato che per loro sarebbe una bella esperienza da vivere insieme, poiché l'edizione di quest'anno del programma presentato da Ilary Blasi prevede che si partecipi in coppia.

Dopo il GF Vip, Sophie e Alessandro puntano all'Isola dei famosi

Terminato il GF Vip, Sophie e Alessandro hanno preso in mano le redini della loro relazione. I due sono ormai inseparabili e hanno dichiarato che tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

In merito ad un'eventuale esperienza da fare in coppia, non hanno nascosto di essere pronti per l'Isola dei famosi, attualmente in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e la partecipazione di Alvin in qualità di inviato dall'Honduras.

'Esperienza pazzesca', ammette Sophie parlando dell'Isola

"Ho paura degli insetti ma mi hanno detto che è un'esperienza pazzesca", ha affermato Sophie Codegoni, affascinata all'idea di mettersi in gioco in un reality show come l'Isola dei famosi decisamente diverso dal GF Vip, poiché in Honduras dovrebbe fare i conti con la sopravvivenza e la scarsità di cibo anche se, al tempo stesso, potrebbe recuperare il contatto diretto con la natura.

"Sarebbe più una roba portata per me, perché mi troverei in mezzo alla natura piuttosto che chiuso", ha evidenziato Alessandro Basciano, attratto da un'eventuale partecipazione all'Isola.

Isola dei famosi 2022, Sophie-Alessandro andranno in Honduras?

L'ex tronista di Uomini e donne ha aggiunto che sarebbe bello poter partecipare in coppia col fidanzato, dato che la novità di questa sedicesima edizione de L'Isola dei famosi è proprio quella della presenza delle coppie (fidanzati, fratelli, mamma-figlio).

"Secondo me sarebbe super divertente. Non so quanto lui (Alessandro, ndr) voglia fare l'Isola con me. Secondo me non mi sopporta più e ad un certo punto mi affoga", ha dichiarato ironicamente Sophie Codegoni.

Cosa succederà a questo punto? In vista delle prossime puntate dell'Isola, durante le quali quasi certamente ci saranno dei nuovi ingressi nel cast di naufraghi, verrà presa in considerazione l'ipotesi di arruolare anche la coppia composta da Sophie e Alessandro, reduce dal successo del GF Vip? Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.