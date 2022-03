Le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 6 promettono grandi colpi di scena e clamorose sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia Stefania-Marco.

Tra i due è ormai evidente che c'è un feeling a dir poco speciale e, nelle prossime settimane, la giovane venere chiederà aiuto proprio al nipote della contessa per isolarsi da tutto e tutti. Ma, un bacio di troppo finirà per deludere Stefania e Marco, a quel punto, potrebbe prendere in mano le redini della situazione ed uscire allo scoperto.

Stefania delusa da Marco per un 'bacio di troppo': anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Stefania si sta avvicinando il momento della verità.

La ragazza scoprirà che Gloria è la sua vera mamma e, non gradendo il silenzio di tutti questi anni, deciderà di far perdere le sue tracce e di sparire.

La ragazza chiederà a Marco di ospitarla, in gran segreto, all'interno di villa Guarnieri e il ragazzo non si tirerà indietro.

In questo modo, tra i due si verrà a creare un rapporto sempre più intenso e speciale: è evidente, infatti, che tra Marco e Stefania ci sia del tenero anche se, nessuno dei due, è disposto al momento a fare il grande passo.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Stefania assisterà ad una scena che la deluderà profondamente. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la venere beccherà Marco mentre bacia con passione la sua sorellastra Gemma.

Marco rischia di perdere Stefania e potrebbe confessare di amarla

Un duro colpo per Stefania, che andrà via da villa Guarnieri e deciderà di chiudere con il passato e forse anche con lo stesso Marco.

Ecco perché, in questo gran finale della sesta stagione, il bacio tra Gemma e Marco potrebbe essere quel gesto tanto atteso per permettere a Marco di far chiarezza con se stesso e riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale.

Quel bacio con Gemma, infatti, potrebbe essere frutto di una debolezza e non di un reale sentimento.

Il nipote della contessa Adelaide, infatti, durante l'ultimo periodo ha cercato in tutti i modi di tenere la ragazza a debita distanza, confermando di fatto di non essere interessato.

Ebbene, dopo che Stefania metterà in discussione il suo rapporto con Marco per colpa di quel bacio che c'è stato con la sorellastra, non si esclude che il ragazzo possa decidere finalmente di fare un passo avanti.

Tra Marco e Stefania potrebbe trionfare l'amore nel finale de Il Paradiso 6

Nel gran finale de Il Paradiso delle signore 6, gli spettatori potrebbero così assistere alla dichiarazione d'amore di Marco, il quale uscirebbe finalmente allo scoperto, confessando il suo amore nei confronti della venere.

E, in tal caso, sarebbe un vero e proprio trionfo oltre che un riscatto per la dolce Stefania, già provata dalla difficile situazione familiare ma, almeno, potrebbe contare sul sostegno e sull'amore di Marco.

I due riusciranno a coronare il loro sogno d'amore entro il finale di questa sesta stagione? I fan della soap opera di Rai 1, sperano di sì e si augurano il meglio per la giovane coppia, che potrebbe tornare anche nella settima stagione de Il Paradiso delle signore, in onda da settembre 2022 in poi.