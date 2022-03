Cresce l'attesa per la prima puntata del serale di Amici 2022, il talent show Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda da sabato 19 marzo in prime time su Canale 5.

In questi giorni è stato delineato il cast completo e ufficiale di allievi che accederanno allo show di prima serata: complessivamente sono 18 gli allievi ammessi e, in vista della prima puntata del serale, non è escluso che possa esserci già una prima doppia eliminazione dal cast.

18 concorrenti ammessi al serale di Amici 2022

Nel dettaglio, durante l'ultimo appuntamento col pomeridiano domenicale di Amici 2022 sono stati annunciati i nomi dei restanti allievi che hanno ottenuto la maglia per il passaggio al serale di questa ventunesima edizione.

Tutti sono riusciti ad avere la meglio, tra cui Lda e Christian, entrambi molto sostenuti sui social.

In totale, quindi, sono 18 gli allievi di questa edizione che si sfideranno dal 19 marzo in poi per cercare di conquistare l'accesso alle varie puntate del serale e cercare così di arrivare alla finalissima che si svolgerà il prossimo maggio.

Retroscena prima puntata serale Amici 2022: si partirebbe già con doppia eliminazione

Stando alle indiscrezioni che circolano sui social, la registrazione della prima puntata del serale di Amici 2022, al momento è in programma tra il 16 e 17 marzo, per poi essere trasmessa nel corso della prima serata di sabato 19 marzo, come sempre su Canale 5.

Il vero "colpo di scena" di questo debutto, però, potrebbe avere a che fare con una doppia eliminazione definitiva dalla gara.

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso della puntata d'esordio di questa ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, potrebbero essere due gli allievi a dover abbandonare definitivamente la gara nel corso della serata.

Retroscena sui giudici di Amici 2022: ecco i nomi in pole position

Del resto, quest'anno il cast di allievi ammessi al serale è decisamente cospicuo e già dalla prima attesissima puntata del serale, si potrebbe partire con una doppia eliminazione.

Anche in altre puntate successive, come del resto è già successo anche lo scorso anno, ci saranno serate in cui saranno due gli allievi "fatti fuori" dal cast del serale per volere della giuria.

In merito ai giurati del serale di Amici 2022, i retroscena di queste ore rivelano che si punterebbe sulla riconferma di Stefano De Martino che, al suo fianco, potrebbe ritrovarsi la cantante Giorgia, al "debutto" nelle vesti di giudice in un talent show televisivo. Terza giurata del serale di questa ventunesima edizione, potrebbe essere l'attrice Giulia Michelini.