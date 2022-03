Il finale de Il Paradiso delle Signore 6 potrebbe riservare ancora dei colpi di scena e delle clamorose novità nel rapporto tra Stefania, Marco e Gemma.

Le anticipazioni rivelano che dopo aver vissuto un momento di intimità insieme, Marco deciderà di prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e si sentirà pronto a chiudere con Gemma.

Peccato, però, che questa situazione potrebbe avere un effetto contrario, dato che Stefania potrebbe schierarsi dalla parte della sorellastra.

Marco lascia Gemma per Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel corso delle prossime puntate di questa sesta fortunatissima stagione, Marco e Stefania si lasceranno andare alla passione.

Tra i due, infatti, ci sarà un bacio passionale che finirà per riaccendere in loro dei sentimenti che, fino a questo momento, hanno cercato in tutti i modi di tenere alla larga.

Da quel momento in poi, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata: Stefania non potrà non pensare a Marco mentre quest'ultimo, si renderà conto che la sua relazione con Gemma non può più andare avanti.

Di conseguenza, in occasione della cena organizzata dalla contessa per il fidanzamento tra Marco e Gemma, ecco che il ragazzo deciderà di mettere la parola fine al suo legame con la ragazza e la lascerà definitivamente.

Stefania e Gemma si ritrovano ai ferri corti per colpa di Marco?

Ormai, infatti, è chiaro che Marco provi un sentimento reale nei confronti di Stefania e per questo motivo non se la sentirà di portare avanti questa "sceneggiata" con Gemma, fingendo di provare qualcosa nei suoi confronti.

Come si evolverà a questo punto la situazione nel finale de Il Paradiso delle signore 6?

Dopo che Marco chiuderà la relazione con Gemma, la reazione di quest'ultima potrebbe non essere delle migliori.

La ragazza, infatti, che già da un po' di tempo aveva dei sospetti su Marco e Stefania, potrebbe scagliarsi profondamente contro la sua sorellastra.

Stefania potrebbe rifiutare Marco nel finale de Il Paradiso 6

La situazione in casa Colombo, quindi, potrebbe rivelarsi a dir poco insostenibile tanto da portare Stefania a prendere una decisione a dir poco clamorosa.

Pur essendo innamorata di Marco, la giovane "venere" nel finale de Il Paradiso delle signore 6, potrebbe decidere di fare un passo indietro e quindi prendere le distanze dal ragazzo.

Ecco allora che Stefania potrebbe arrivare a chiedere a Marco di sparire dalla sua vita e quindi di lasciarla in pace, così da non mettere in crisi il rapporto con la sua sorellastra.

Un finale che potrebbe rivelarsi amaro per Stefania, costretta a reprimere i suoi sentimenti per il bene della sorellastra.