Lunedì 28 marzo, su Canale 5, è stata trasmessa la terza puntata dell'Isola dei Famosi. Tra i momenti salienti, c'è da raccontare la "minaccia" di Jeremias Rodriguez. Il 33enne mentre si trovava a fare la nomination con il padre Gustavo ha lasciato intendere di voler lasciare il Reality Show. Il motivo? Il naufrago ha ammesso di non tollerare alcune dinamiche.

Lo sfogo del naufrago

Come di consueto, in Honduras i concorrenti sono stati chiamati a fare le nomination. Ilary Blasi ha chiesto alla coppia formata da Jeremias e Gustavo Rodriguez se avessero legato con gli altri concorrenti.

Gustavo ha risposto in modo positivo, ma la conduttrice lo ha invitato a vuotare il sacco. A quel punto ha preso parola Jeremias e si è lasciato andare ad un duro sfogo. Il giovane in primis ha salutato la sua fidanzata. Il concorrente ha ammesso che non ricordava quanto fosse dura l'esperienza in Honduras. Poi, Jeremias ha ammesso che non vede l'ora di tornare a casa. A tal proposito il naufrago ha "minacciato" il ritiro dal gioco: "Voglio tornare a casa, al pubblico non arriva la verità". Incalzato dalla conduttrice del reality show, il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez ha spiegato i motivi del suo malessere: "Non ci lasciano parlare e non ci lasciare dire le cose come sono".

Nel proseguo dello sfogo, Jeremias ha rivelato che suo padre ha raccontato una bugia.

Il diretto interessato ha fatto sapere che non è vero che vanno d'accordo con tutti in Honduras. Poi, il 33enne ha chiesto a Gustavo di vuotare il sacco.

Gustavo: 'Non posso nominare questa persona perché è leader'

Spronato dal figlio, Gustavo ha ammesso che ci sono alcuni concorrenti con cui non va d'accordo. Il diretto interessato ha affermato: "Non posso nominare questa persona perché è leader".

Dunque, i Rodriguez sembrano non aver legato con Nicolas Vaporidis.

Il papà di Jeremias ha confidato che non è accaduto nulla di particolare, ma tra loro non c'è feeling. A quel punto la coppia formata da padre e figlio ha deciso di nominare Carmen Russo e il figlio Alessandro.

Anche in questo, però, Gustavo si è tolto qualche sassolino sulla showgirl: "Rischio di spendere tutti i miel soldi dallo psichiatra se rimango con loro fino alla fine".

L'uomo ha precisato di non avere nulla contro Alessandro, ma gli atteggiamenti di Carmen non li tollera.

Jeremias contro Carmen

A fare eco alle parole del padre, ci ha pensato Jeremias. Il 33enne si è domandato perché Carmen Di Pietro abbia deciso di partecipare all'Isola dei Famosi. Secondo il giovane, la showgirl sarebbe approdata in Honduras solo ed esclusivamente per comandare il figlio.

Al contrario, il naufrago ha rivelato di andare molto d'accordo con la coppia Maddaloni-Russo e con Floriana Secondi.