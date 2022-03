Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 continuano ad appassionare il pubblico di Rai 1 e, in vista del gran finale di questa fortunatissima stagione, ci saranno nuovi clamorosi colpi di scena.

Uno di questi potrebbe avere a che fare con il ritorno in scena di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti, la quale potrebbe tornare a rimettere piede in città per "salvare" suo marito ma, come se non bastasse, potrebbe fare anche chiarezza sul motivo di questo prolungato soggiorno in America.

Marta potrebbe ritornare nel finale de Il paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le trame de Il paradiso delle signore 6 rivelano che con l'avvicinarsi del gran finale, Dante Romagnoli comincerà ad essere sempre più spietato e crudele.

Lo scopo dell'uomo, infatti, sarà quello di punire Vittorio Conti e cercare così di impossessarsi del grande magazzino, diventando l'unico proprietario.

Un piano che potrebbe mettere Vittorio alle strette, dato che Dante grazie ai suoi loschi intrighi, è riuscito già a fare in modo che Umberto gli concedesse le sue quote del grande magazzino.

Di conseguenza, in vista degli episodi conclusivi, Vittorio rischierebbe di andare incontro ad un fallimento nel caso in cui Dante dovesse portare avanti il suo piano.

Vittorio in pericolo e Marta potrebbe salvarlo

L'unica persona che potrebbe cercare di far ragionare Dante, sarebbe Marta Guarnieri, che in passato ha avuto anche un flirt col perfido Romagnoli.

Ecco perché la moglie di Vittorio potrebbe rimettere piede in città nel corso delle ultime puntate di questa sesta stagione de Il paradiso delle signore 6 e, come se non bastasse, potrebbe annunciare anche altre novità che la riguardano.

Marta, da un bel po' di tempo ormai, si è stabilita in Usa. La donna, dopo aver scoperto di non poter avere più figli, ha scelto di mollare Milano e anche la gestione del Paradiso, per trasferirsi a New York.

Marta potrebbe essersi fatta curare e restare incinta nel finale de Il Paradiso 6

Da quel momento in poi, Marta ha messo in "stand by" anche il suo matrimonio con Vittorio Conti e i due non si sono più sentiti.

Tuttavia, non si esclude che in questo lungo soggiorno in America, la giovane Marta possa essersi sottoposta anche a delle cure speciali per guarire da questa infertilità che le avevano riscontrato in Italia.

Insomma Marta potrebbe essersi fatta curare da alcuni grandi luminari della scienza e della medicina in America, motivo per il quale potrebbe anche annunciare a Vittorio che da questo momento potrebbe restare incinta.

Del resto la ragazza aveva ammesso che difficilmente si sarebbe arresa e, per questo motivo, non è escluso che il suo soggiorno in America sia dovuto anche a delle cure speciali per la cura dell'infertilità.