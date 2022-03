Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 30 marzo svelano nuovi colpi di scena.

Irene comprenderà che dietro la scelta di Stefania di lasciare la redazione potrebbe celarsi un motivo ben preciso. La signorina Cipriani, da buon amica, sembra aver capito che la figlia di Ezio provi dei sentimenti per Marco. Lo stesso Sant'Erasmo giungerà alla conclusione che Stefania sia innamorata di lui. Il ragazzo proverà ad affrontarla per convincerla a confessargli i suoi sentimenti, tuttavia la Venere negherà.

Flavia, intanto, confesserà alla figlia Ludovica di essere stata lasciata da suo marito Jean Paul. Venendo meno le rendite dell'uomo la loro situazione economica è tutt'altro che rosea. Umberto regalerà a Flora degli orecchini preziosi, tuttavia la ragazza finirà per fraintendere il suo gesto. Marcello, dopo aver appreso che Salvatore vuole lasciare la città, sarà molto adirato e non si presenterà in caffetteria. Il giovane Amato, però, riuscirà a spiegarsi e i due amici faranno pace.

Il Paradiso, trama 30 marzo: Marco affronta Stefania

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 30 marzo, Irene capirà che Stefania ha lasciato il suo incarico all'interno della redazione per non trascorrere del tempo con Marco.

La signorina Cipriani, difatti, metterà insieme i pezzi, giungendo ad una conclusione lapalissiana: Stefania è innamorata di Sant'Erasmo.

Anche Marco sembrerà percepire la giovane Colombo provi qualcosa per lui. Pertanto deciderà di affrontarla, in modo tale da farsi confessare la verità. Stefania, però, per non ferire Gemma, dirà a Marco che si è sbagliato.

Episodio 30/3: Flavia è stata lasciata

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso del 30 marzo, preannunciano che Flavia confesserà alla figlia di essere stata lasciata dal marito. L'abbandono da parte del ricco Jean Paul procurerà non pochi problemi alla signora Brancia, dato che si ritroverà senza sostegni economici.

Umberto, intanto, farà un regalo a Flora, sperando di azzerare i dissapori da parte della ragazza.

La stilista, però, essendone innamorata, finirà per fraintendere la natura del suo gesto.

Anticipazioni Il Paradiso: Marcello non si presenta a lavoro

Stando alle anticipazioni della puntata prevista per mercoledì 30 marzo, Marcello rimarrà molto deluso dal fatto che Salvo voglia trasferirsi in un'altra città. Barbieri, amareggiato con il suo socio, deciderà di non presentarsi a lavoro.

Tuttavia Salvatore lo raggiungerà per spiegargli come stanno realmente le cose. Dopo il confronto, i due amici si riappacificheranno.