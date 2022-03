Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda venerdì 25 marzo preannunciano nuovi colpi di scena.

Gemma riceverà un invito a cena a Villa Guarnieri da parte di Marco. Tuttavia, giunta nella dimore nobiliare, verrò per puro caso a sapere che Stefania è stata ospite lì. Presa dalla rabbia, la giovane Zanatta si precipiterà a casa di Irene e Maria per parlare con la sorellastra. Messa alle strette, la giovane Colombo non potrà far altro che confessare a Gemma si essersi rifugiata nella foresteria di Villa Guarnieri, e non dalla zia Ernesta come tutti credono.

A Salvo, intanto, verrà in mente un piano per fare in modo che la sua storia con Anna possa proseguire. Inoltre Dante riuscirà a fare breccia nel cuore di Beatrice e fra i due ci sarà un bacio appassionato. Fiorenza, al contempo riferirà a Flavia, di ritorno da Napoli, i pettegolezzi che circolano riguardo al fatto che Ludovica si sia presentata al Circolo in compagnia di Marcello.

Il Paradiso, trama 25/3: la giovane Zanatta delusa da Stefania

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 25 marzo Gemma riceverà da parte di Marco un invito a cena a Villa Guarnieri.

Il giovane pensa di invitare la fidanzata a cena per trascorrere del tempo con lei, senza sapere che quest'ultima potrebbe scoprire qualcosa di troppo.

Difatti, la ragazza, causalmente, verrà a conoscenza di un dettaglio che potrebbe mettere in crisi la sua relazione con il giovane Sant'Erasmo: in particolare Gemma apprenderà che Stefania è stata ospite a casa di Marco.

Episodio 25 marzo: la figlia di Veronica affronta la sorellastra

Profondamente arrabbiata, la giovane Zanatta lascerà Villa Guarnieri, per recarsi a casa delle sue colleghe.

Sarà lì che avrà un confronto con Stefania, durante il quale la sorellastra le confesserà di essere stata ospitata da Marco e non invece da zia Ernesta, come aveva dichiarato.

Salvatore, al contempo, penserà a un modo per non andare a monte la sua relazione con la giovane Anna Imbriani.

Il Paradiso, anticipazioni 25/3: Dante bacia Beatrice, Fiorenza spettegola

La trama dell'episodio de Il Paradiso del 25 marzo riserverà ancora altre sorprese. Dante, determinato a conquistare la signora Beatrice Conti, bacerà appassionatamente la donna.

Fiorenza Gramini, intanto, si preoccuperà di informare Flavia che, in sua assenza, la figlia si è presentata al Circolo in compagnia di Barbieri, nelle vesti di fidanzato ufficiale. Fiorenza, inoltre, avrà la premura di riportare anche tutti i commenti negativi che i signori dell'alta società hanno espresso riguardo a Ludovica.