Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il ritorno a Milano di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) è avvenuto principalmente per l'ardente voglia dell'uomo di vendicarsi di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), marito della donna col quale ha avuto un flirt, ovvero Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), e che non è mai riuscito a dimenticare. Inizialmente, però, Romagnoli pareva aver assunto le sembianze del buon samaritano, proponendo al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e a Vittorio di stipulare un vantaggioso accordo con gli americani.

Nonostante la reticenza di Conti, Umberto era riuscito a convincere il socio a mettere nero su bianco tale contratto ma, dopo che Beatrice (Caterina Bertone) e Dante stesso lo avevano redatto, era emersa una clausola che penalizzava il Paradiso delle Signore.

Fiorenza ha rubato la lettera scritta da Flora per Umberto e Dante ha ricattato Guarnieri

Dopo aver attuato con successo il primo step vendicativo, ovvero il contratto tra la boutique e gli americani, Dante ha iniziato ad alzare il tiro, cominciando ad avere come obiettivo divenire proprietario del grande magazzino milanese.

L'incontro al Circolo con Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) si è rivelato una manna dal cielo per l'italo americano, in quanto la stilista si è lasciata sfuggire dell'esistenza di una lettera scritta di suo pugno per il commendatore Umberto.

Fiutando che la missiva avesse potuto contenere delle informazioni scottanti, Romagnoli ha incaricato Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) di intrufolarsi a Villa Guarnieri e rubare la lettera in questione. La cugina ha eseguito l'ordine e Dante, una volta scoperto che la lettera avrebbe potuto far arrestare la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), ha deciso di ricattare Guarnieri senior.

Romagnoli, difatti, ha barattato la missiva con le quote del Paradiso appartenenti al commendatore e quest'ultimo, per amore di Adelaide, ha dovuto cedere al ricatto.

Umberto potrebbe minacciare di uccidere Dante ma essere fermato da Flora

Nella puntata di ieri, 4 marzo, de Il Paradiso delle Signore 6 il commendatore Umberto è uscito di casa per incontrare Dante con una pistola e Flora lo ha abbracciato chiedendogli di stare attento.

Romagnoli e Guarnieri, però, resteranno da soli soltanto per un attimo, difatti per la firma atta al passaggio delle quote dell'atelier l'italo americano dovrà raggiungere il commendatore nella Villa.

Dante, astuto come una volpe, ha lasciato detto alla cugina Fiorenza che si sarebbe recato a Villa Guarnieri, così se in quel luogo fosse accaduto qualcosa di spiacevole la donna ne sarebbe stata al corrente.

Al momento dell'effettiva cessione delle quote della boutique, però, la tensione potrebbe crescere a dismisura e Umberto sfoderare la pistola e minacciare di uccidere Dante. Flora, sapendo che il commendatore avrà un'arma con sé, potrebbe riuscire a fermare in tempo Guarnieri prima del folle gesto, magari facendo leva sul fatto che non vale la pena finire in prigione per meri scopi vendicativi.