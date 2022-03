Il gran finale de Il Paradiso delle Signore 6 promette ancora una volta grandi sorprese e colpi di scena. Al centro delle trame continueranno ad esserci le vicende di Umberto Guarnieri che, in questi ultimi episodi della sesta stagione, potrebbe portare a compimento la sua vendetta nei confronti di Dante.

Dopo che il perfido Romagnoli lo ha messo alle strette, costringendolo a cedergli le quote del magazzino, ecco che Umberto potrebbe vendicarsi e, nel finale di stagione, potrebbe arrivare a usare la sua pistola contro di lui e rischiare di farlo fuori definitivamente.

Umberto incastrato da Dante ma vuole vendetta nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, in questi ultimi episodi de Il Paradiso delle signore 6 Dante ha messo alle strette Umberto: con uno sporco ricatto, lo ha costretto a cedergli le quote del magazzino e in questo modo ne è diventato il proprietario assieme a Vittorio Conti.

Il commendatore ha ceduto ai ricatti ma, in una delle puntate trasmesse in tv, ha tirato fuori la pistola che custodiva nel suo ufficio e che non ha mai usato fino a questo momento.

Umberto, assetato di vendetta, non ha mai nascosto la sua rabbia nei confronti di Dante e, in questo finale della sesta stagione, potrebbe portare a compimento la sua vendetta contro di lui.

Umberto Guarnieri potrebbe ammazzare Dante con un colpo di pistola

Roberto Farnesi, attraverso un post social, ha svelato ai fan che non immaginerebbero mai quello che sta per accadere nelle puntate finali de Il Paradiso delle signore, confermando di fatto che le ultime puntate saranno "esplosive".

A questo punto, quindi, non si esclude che Umberto mosso dalla sete di vendetta nei confronti di Dante, possa decidere di usare la pistola proprio contro il giovane Romagnoli e in questo modo rischiare di ammazzarlo e di farlo fuori definitivamente dai giochi.

In attesa di scoprire se questa vendetta andrà in porto oppure no, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per una confessione del tutto inaspettata che riguarderà sempre Umberto.

Flora confessa il suo amore ad Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La giovane Flora Ravasi, dopo la notte di grande passione e di intimità vissuta con Umberto, gli confesserà apertamente di essersi innamorata di lui.

Una dichiarazione d'amore quella della stilista del grande magazzino, che deciderà così di uscire allo scoperto e di mettere in chiaro le cose con Umberto.

Un "duro colpo" per il commendatore che, in questo finale, potrebbe dover fronteggiare la contessa Adelaide, nel caso in cui scoprisse del tradimento che c'è stato con Flora Ravasi.