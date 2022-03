Il finale de Il Paradiso delle Signore 6 promette grandi colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Umberto Guarnieri che, in questi ultimi episodi del sesto capitolo, si ritroverà a fare i conti con un nuovo nemico.

Trattasi di Dante Romagnoli che, dopo aver ottenuto le quote di Umberto legate alla gestione del negozio, continuerà a marcare il territorio con lo scopo di arrivare alla piena gestione del Paradiso. Tale situazione, però, potrebbe portare Umberto a vendicarsi e a compiere addirittura un gesto estremo.

Dante mette alle strette Umberto nel finale de Il paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Dante Romagnoli in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6 ha tirato fuori le sue carte da vero uomo "perfido e crudele".

Ha ricattato Umberto, facendogli presente di essere in possesso della fatidica lettera che lui aveva scritto per Flora Ravasi, dove la metteva al corrente di tutta la verità legata alla morte del padre.

In questo modo, quindi, Dante ha costretto Umberto a cedergli le quote del Paradiso delle signore in cambio del silenzio e di quella famosa lettera che avrebbe potuto metterlo nei guai.

Umberto Guarnieri tira fuori la pistola e medita vendetta contro Dante

Un duro colpo per il commendatore Guarnieri che, questa volta, ha dovuto cedere al ricatto dell'astuto Romagnoli e quindi farsi da parte per il suo bene e per quello della contessa Adelaide, anche lei coinvolta nel caso Ravasi.

Tuttavia, durante l'episodio de Il Paradiso delle signore del 3 marzo, non è passata inosservata la scena in cui Umberto Guarnieri ha tirato fuori la sua pistola, decisamente furioso e quasi annebbiato dalla rabbia dopo aver dovuto cedere le sue quote a Dante.

Ecco perché, in vista del gran finale di questa sesta stagione, non si esclude che Umberto Guarnieri possa compiere addirittura un gesto estremo nei confronti di Romagnoli.

Umberto potrebbe uccidere Dante Romagnoli nel finale de Il Paradiso 6

Mosso dalla rabbia e da questa sete di vendetta, il commendatore Guarnieri potrebbe addirittura arrivare ad usare quell'arma da fuoco contro il giovane Romagnoli e, in quel caso, arrivare anche ad ucciderlo.

In tal caso, sarebbe un vero e proprio finale choc per questa sesta, seguitissima stagione, de Il Paradiso delle signore.

Come andrà a finire questa situazione? Umberto arriverà per davvero a compiere un gesto folle contro Dante oppure verrà fermato in tempo dalla sua amata contessa o magari da Vittorio Conti, evitando così di mettersi nei guai? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap, che chiuderà i battenti venerdì 29 aprile su Rai 1.