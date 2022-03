In concomitanza con l'inizio dell'Isola dei Famosi è partita anche la rubrica Isola Party. Tra gli ospiti della prima puntata c'è stata in collegamento Jessica Selassié. La vincitrice del GFVip 6 ha confidato di vedere molto bene Barù in Honduras, perché ha sempre dichiarato di essere uno spirito libero.

Il commento della Principessa

La rubrica Isola Party è condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. I conduttori per l'esordio hanno voluto in collegamento la vincitrice del GFVip 6, Jessica Selassié. Tra i vari argomenti affrontati dalla Principessa, la 27enne ha fatto una confidenza: "All'Isola dei Famosi vedrei bene Barù, perché è un po' uno spirito libero".

La giovane ha spiegato che all'interno della casa di Cinecittà, l'enologo toscano spesso camminava a piedi nudi. Inoltre, Jessica tra gli ex coinquilini del parterre femminile ha evidenziato Miriana Trevisan come ipotetica concorrente: "Anche se lei l'ha già fatta, ha un carattere molto forte quindi la vedrei bene".

D'altronde, lo stesso enologo intervistato a Verissimo ha ammesso che essere "recluso" in una casa per tre mesi, per lui è stata una vera e propria sfida con sé stesso. L'ex gieffino ha ribadito di essere sempre stato un amante della natura.

Chi porterebbe Jessica in Honduras?

Alla domanda se potesse partecipare all'Isola dei Famosi e potrebbe portare una delle sue sorelle, Jessica Selassié ha risposto senza troppi fronzoli.

La diretta interessata ha rivelato che non porterebbe con lei né Lulù né Clarissa. La 27enne ha spiegato anche le motivazioni: "Entrambe hanno paura degli insetti, sarebbe un piagnisteo continuo".

La Principessa ha confidato che porterebbe in Honduras il fratello maggiore: "Lui mi darebbe molta carica". Infine, la vincitrice del GFVip 6 ha rivelato che direbbe di "sì" ad una chiamata all'Isola dei Famosi, poiché il digiuno non la spaventa affatto.

Barù vicino all'Isola? Il manager fa chiarezza

Di recente si è parlato di una possibile partecipazione di Barù all'Isola dei Famosi 16. A lanciare l'indiscrezione di gossip è stato Amedeo Venza: "Barù potrebbe sbarcare in Honduras". Secondo l'influencer pugliese, il nipote di Costantino Della Gherardesca potrebbe unirsi al cast nelle prossime puntate.

Per quanto riguarda la trattativa sarebbe ferma solamente perché l'ex gieffino sarebbe titubante ad affrontare subito un nuovo Reality Show.

A fare chiarezza sul futuro lavorativo di Barù, ci ha pensato il suo manager. Ricky Palazzolo ha smentito le voci di Venza: "Totally fake". Insomma, il 40enne sembrerebbe non essere in partenza per il reality show condotto da Ilary Blasi.