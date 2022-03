Barù Gaetani si è classificato terzo al Grande Fratello Vip 6, conclusosi la pochi giorni fa, ma secondo quanto riportato da Amedeo Venza presto potrebbe prendere parte a un nuovo Reality Show, ovvero l'Isola dei Famosi 16. Stando a un'indiscrezione del blogger esperto di gossip, il 40enne toscano sarebbe in trattativa con la produzione per eventualmente andare in Honduras dalle prossime puntate.

L'indiscrezione

In una stories su Instagram Amedeo Venza ha fornito un'indiscrezione sul futuro di Barù. Secondo quanto riportato dal blogger, il 40enne toscano ora sarebbe in trattativa con gli autori dell'Isola dei Famosi 16 per andare prossimamente in Honduras.

L'ex concorrente del GFVip 6 ha sempre dichiarato di essere a suo agio in mezzo alla natura, pertanto il reality show condotto da Ilary Blasi potrebbe essere per lui un'esperienza interessante. Lo stesso Barù - intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin - ha spiegato che stare tre mesi nella casa di Cinecittà per lui è stata una sfida personale, in quanto è abituato a trascorrere le sue giornate in mezzo alla natura.

Amedeo Venza ha dichiarato: "Barù potrebbe sbarcare un Honduras". Come riferito da Venza, "l'ex "vippone è in trattativa con la produzione del reality, ma è molto titubante nell'affrontare un'altra esperienza estrema".

Secondo Venza 'Barù potrebbe arrivare nelle prossime puntate'

La 16^ edizione dell'Isola dei Famosi aprirà i battenti il prossimo lunedì 21 marzo su Canale 5. Come accennato da Amedeo Venza, eventualmente Barù potrebbe aggregarsi al cast dei naufraghi "nelle prossime puntate". Occorre precisare che per ora si tratta solo di supposizioni, poiché né la produzione del reality show né il 40enne hanno confermato nulla del genere.

Al momento il cast dell'Isola è formato sia da naufraghi "singoli" che fa naufraghi in "coppia". Tra i concorrenti che parteciperanno insieme ad un partner c'è Guendalina Tavassi con il fratello, i Cugini di Campagna, Carmen di Pietro con il figlio, Lory Del Santo con il compagno Marco Cucolo e Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo.

Perché Barù ha partecipato al GFVip 6

Intanto a Verissimo, nella puntata di sabato 19 marzo, Barù ha spiegato perché aveva deciso di partecipare al GFVip 6: "Ho accettato il Grande Fratello per i soldi, mi hanno pagato, poi c’erano di mezzo le vacanze di Natale e io odio il Natale e fare i regali di Natale. Lì mi pagavano e risparmiavo pure sui regali. E poi va beh, come sfida per me stesso".

Inoltre Barù ha fatto sapere di essere abituato a trascorrere molto tempo in mezzo alla natura, quindi per lui essere stato chiuso tre mesi in una casa è stato difficile.