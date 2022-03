Domenica 6 marzo su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin c’è stata anche Barbara D’Urso per promuovere il suo nuovo programma tv Mediaset La Pupa e il Secchione Show. A tal proposito, la conduttrice campana ha fatto chiarezza sulla possibilità di vedere Soleil Sorge in giuria, spiegando che è troppo presto per saperlo.

Le parole di D’Urso

Secondo alcune indiscrezioni che circolano da giorni Soleil Sorge terminato il GFVip potrebbe essere nella giuria de La Pupa e il Secchione Show.

A Verissimo, Barbara D’Urso ha fatto chiarezza sull’ipotetica presenza della influencer italo-americana in giuria.

La diretta interessata ha spiegato che il nome del terzo giudice è un segreto, ma per un motivo ben preciso: “Non sappiamo ancora se accetterà”.

Soleil infatti, si trova ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quindi anche volendo fare la proposta sarebbe impossibile: “Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle 2”.

Tuttavia, Barbara D’Urso ha aggiunto: "Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo". D'altronde dopo sei mesi di Grande Fratello, non tutti sono disposti a intraprendere immediatamente un nuovo percorso lavorativo.

Il cast de La Pupa e il Secchione

Di recente, Barbara D’Urso ha svelato una parte del cast de La Pupa e il Secchione Show.

Tra i protagonisti già resi noti ci saranno Francesco Chiofalo, Flavia Vento, Paola Caruso, Aristide Malnati e Nicolò Scalfi. In giuria, sono già stato confermati Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Barbara D’Urso a Verissimo ha spiegato che nel cast ci sarà anche un famoso figlio d’arte che non è mai stato riconosciuto dal papà.

Quest’ultimo sarebbe un noto calciatore, anche se il nome non è stato rivelato.

D’Urso non vuole parlare di vita privata

Durante l’intervista Silvia Toffanin ha chiesto anche alla sua ospite se fosse vero il Gossip che sta circolando in questo periodo che la vorrebbe prossima a diventare nonna.

Barbara D’Urso ha spiegato che non ama parlare della sua vita privata: “La notizia è uscita e non so come sia potuta uscire.

Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità”.

In risposta alla sua ospite, Silvia Toffanin ha voluto fare lo stesso gli auguri a Barbara D’Urso per quanto accadrà il lieto evento: “Hai la faccia da nonna oggi, da nonna felice”.