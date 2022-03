È stato finalmente svelato il terribile segreto che nascondeva Micaela Cirillo e che aveva portato i fan di Un posto al sole, in questi giorni, a fare le ipotesi più svariate. La mamma di Jimmy in passato ha subito un'operazione in cui le sono stati asportati ovaie e utero a causa di un tumore. La gemella non potrà più avere figli, quindi, ed è stata questa notizia sconvolgente che l'ha portata a decidere di portare Jimmy via con sé in Germania.

Upas: il terribile segreto di Micaela

In questi giorni si era parlato a lungo del segreto che nascondeva Micaela (Gina Amarante) e che l'aveva spinta a voler portare Jimmy (Gennaro De Simone) con lei a Berlino.

Erano rispuntate delle teorie secondo la quale il piccolo non fosse figlio di Niko, ma l'ipotesi più accreditata restava quella legata a una possibile malattia della gemella.

In particolare, a insospettire i fan, era stata una singolare dichiarazione di Micaela, che aveva rivelato di non voler fare pietà a nessuno. In ogni caso nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda stasera lunedì 7 marzo, è stato finalmente svelato questo mistero.

Un posto al sole, episodio del 7 marzo: la gemella aveva un tumore

Nei minuti finali della puntata, Micaela ha parlato con Serena (Miriam Candurro) e le ha rivelato la tremenda verità. La gemella ha smesso di fingersi spensierata e ha potuto finalmente togliersi il peso che la opprimeva, raccontandole tutto quello che ha dovuto passare.

Dal resoconto della ragazza è venuto fuori che, solo pochi mesi prima, aveva scoperto di avere un tumore.

Quest'ultima ha ammesso di non aver fatto mai controlli e di non aver dato peso ai primi sintomi, ma poi la situazione è cambiata quando il dolore è diventato insopportabile. Micaela, grazie all'insistenza di Manuela, ha deciso poi di farsi visitare, quando ormai, però, c'era poco da fare.

Con la voce rotta dal pianto, la giovane ha rivelato che, nel giro di pochi giorni, le sono stati asportati utero ed ovaie a causa di un tumore. La ragazza, apparentemente, ora sta bene, ma non può avere più figli ed è stata questa rivelazione a farle capire di doversi dedicare a Jimmy.

Upas: Niko non vuole rinunciare a Jimmy

Senza fare spoiler risulta evidente che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko (Luca Turco), familiari e amici faranno di tutto per distogliere Micaela dal suo intento. Resta da capire però come reagiranno il giovane Poggi e i suoi cari nel caso in cui dovesse saltar fuori la verità.

Sull'altro versante la gemella dovrà sicuramente tenere conto dei sentimenti di Jimmy. Non resta che attendere per capire come si evolverà questa vicenda.