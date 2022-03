Cresce l'attesa per la messa in onda de La Pupa e il Secchione Show, il nuovo reality show condotto da Barbara D'Urso, in onda da martedì 15 marzo in prime time su Italia 1.

Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5, la conduttrice ha svelato delle nuove anticipazioni sul cast di questa edizione, annunciando in anteprima, i nomi dei personaggi famosi che prenderanno parte al reality show. Tra questi spicca anche il nome di Nicolò Scalfi.

Chi c'è nel cast de La Pupa e il Secchione show: ecco le prime anticipazioni di Barbara d'Urso

Nel dettaglio, quest'anno ci saranno pupe e pupi, secchione e secchioni, che si metteranno in gioco per un po' di settimane nel cast di questa nuova attesissima edizione del reality show condotto da Barbara d'Urso.

Tra i primi nomi annunciati spicca quello di Nicolò Scalfi, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti, dove è rimasto in gara per svariate settimane.

E poi nel cast de La Pupa e il Secchione, spicca anche il nome di Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island e Uomini e donne.

Flavia Vento e Paola Caruso nel cast del reality show condotto da Barbara d'Urso

Il cast femminile, inoltre, potrà contare sulla presenza di Flavia Vento e su quella di Paola Caruso, anche loro ben note al pubblico delle reti Mediaset.

Tra i secchioni di questa edizione, è confermata anche la presenza di Aristide Malnati, anche lui in passato tra i concorrenti del GF Vip targato Signorini.

Per quanto riguarda, invece, la giuria di questa nuova edizione del reality show in onda su Italia 1, è confermata la presenza di Antonella Elia e quelle di Federico Fashion Style.

La giuria de La Pupa e il Secchione Show: potrebbe arrivare Soleil Sorge

Per la Elia si tratta di un ritorno al genere reality show dopo la partecipazione allo scorso anno al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Per Federico Fashion Style, invece, si tratta di un debutto nelle vesti di giurato dopo che quest'anno si è messo in gioco come concorrente nel cast di Ballando con le stelle su Rai 1.

A questi due giurati, però, si aggiungerà anche un terzo volto famoso che per il momento è ancora top secret. Ebbene, stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che la terza giurata di questa Pupa e Secchione possa essere Soleil Sorge, l'ex protagonista di Uomini e donne, attualmente nel cast del Grande Fratello Vip 6.

Nel caso in cui la trattativa dovesse concretizzarsi, Soleil si ritroverebbe a vivere questa nuova esperienza tv a distanza di solo un giorno dalla finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ripercorrendo così le orme di Tommaso Zorzi.