Arriverà il momento delle rivelazioni nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1 nella settimana dal 7 all'11 marzo 2022.

Una delle storyline centrali di questa stagione, la complicata situazione familiare dei Colombo, arriverà ad una svolta. Le anticipazioni della soap rivelano che Stefania Colombo scoprirà che Gloria e il padre le hanno mentito sull'identità della capocommessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 7 all'11 marzo: Maria nasconde la verità su Rocco

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda su Rai 1 dal 7 all'11 marzo 2022 Stefania continuerà a sospettare che il padre Ezio tradisca la compagna Veronica con un’altra donna.

Per la giovane non ci vorrà molto tempo per capire che si tratta di Gloria Moreau. Nel frattempo Vittorio cercherà di non farsi intimidire da Dante, il quale risponderà agli atteggiamenti di Conti con totale indifferenza. L'uomo, infatti, godrà dei risultati raggiunti e condividerà la sua soddisfazione con la cugina Fiorenza. Intanto Maria farà ritorno a Milano, fingendo che con Rocco sia tornato il sereno, anche se i suoi comportamenti dimostrano il contrario. Nel frattempo, Stefania cercherà mi scoprire in tutti i modi cosa c'è tra il padre e la capocommessa.

Gloria rivela a Stefania di essere sua madre: Il Paradiso delle signore 6, spoiler 7-11 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 7 a venerdì 11 marzo 2022 rivelano che Stefania scoprirà finalmente la verità.

La ragazza, sempre più sospettosa, inonderà di domande sia il genitore che la sorellastra Gemma, anche se questi faranno di tutto per salvare la situazione. La signorina Colombo, però, non mollerà la presa e inizierà a spiare il padre e la capocommessa. La tenacia porterà Stefania a venire in possesso di una lettera scritta proprio dalla donna che, messa con le spalle al muro, dovrà confessarle di essere sua madre.

Nel frattempo, Umberto affronterà Romagnoli, facendogli presente di avere ancora il controllo su alcune attività del grande magazzino. Il commendatore ribadirà all'imprenditore statunitense di avere in mano le carte per poterlo ostacolare. Intanto, al Paradiso delle signore, Maria confesserà ad Irene che Rocco l’ha lasciata.

La ragazza non riuscirà più a mentire e finirà per rivelare tutto anche ad Agnese.

Stefania decide di fuggire: Il Paradiso delle signore 6, trame all'11 marzo

La situazione tra Dante e Beatrice si complicherà. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda fino all'11 marzo rivelano che, dopo l'astuta mossa con cui si è impossessato delle azioni di Guarnieri, Dante verrà tenuto sotto controllo dalla cognata di Conti, decisa a scoprire se l'uomo abbia in serbo altre sorprese. Tuttavia, questo non sarà l'unico motivo che la avvicinerà all'imprenditore. La donna, infatti, è segretamente attratta da Romagnoli.

Intanto la giovane Stefania Colombo sarà ancora scioccata per la rivelazione di Gloria e si confiderà con Marco.

La ragazza, dopo essersi sfogata con il giornalista, deciderà di non tornare a casa e di rifugiarsi nell'appartamento di Irene e Maria. Gloria, nel frattempo, cercherà di avere un confronto con la figlia, ma sarà inutile perché la ragazza si rifiuterà di parlarle. Successivamente lo stato d'animo della Venere peggiorerà e ciò la spingerà a pensare che l'unica soluzione sia la fuga.