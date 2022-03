Lunedì 28 marzo ritorna l'appuntamento in prime time con L'Isola dei Famosi 2022. Il reality show condotto da Ilary Blasi sarà in onda come sempre a partire dalle 21:35 circa in diretta su Canale 5.

I concorrenti protagonisti saranno chiamati ad affrontare nuove sfide e prove ricompensa, in attesa della proclamazione del leader della settimana.

E, come da tradizione, anche questa settimana è prevista una nuova eliminazione dalla gara.

Anticipazioni L'Isola dei famosi del 28 marzo: ecco chi rischia l'eliminazione

Le due coppie a rischio eliminazione sono Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro e quella formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila.

Trattasi di due coppie molto amate che, nel giro di pochi giorni hanno saputo conquistare ed intercettare il gusto del pubblico che sta seguendo e si sta appassionando alle vicende dei naufraghi.

Ecco perché, l'eliminazione di una o dell'altra coppia, sarà comunque molto sentita e potrebbero giocarsela sul "filo del rasoio" fino all'ultimo minuto di televoto.

In attesa di scoprire chi sarà la nuova coppia che dovrà abbandonare il cast di questa Isola dei famosi 2022, nel corso della prossima puntata di lunedì 28 marzo, potrebbe esserci anche l'arrivo di una nuova coppia di concorrenti.

Guendalina Tavassi potrebbe sbarcare all'Isola dei famosi: anticipazioni 28 marzo

Ad oggi, infatti, mancano all'appello Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, che sono stati scelti dagli autori per sbarcare in Honduras.

Fino a questo momento, però, i due non hanno ancora messo piede sull'Isola e non si esclude che lo sbarco possa avvenire lunedì sera.

Proprio Guendalina Tavassi, sui social, ha stuzzicato i tantissimi fan che la seguono, scrivendo che ormai manca davvero poco al suo debutto in questa Isola dei famosi.

"Le cose belle si fanno attendere.

Manca poco", ha scritto Guendalina che si trova in albergo in Honduras in attesa dello sbarco.

In attesa di vedere questa nuova puntata dell'Isola, il bilancio dopo la prima settimana di programmazione sembra essere positivo.

Buon esordio per la nuova edizione de L'Isola dei famosi di Ilary Blasi

La prima puntata di questa sedicesima edizione, ha debuttato con una media di oltre 3,2 milioni di spettatori e oltre il 23% di share.

Per la seconda puntata, invece, c'è stato un calo di spettatori: circa 2,4 milioni hanno seguito la diretta, pari al 15% di share.

Un calo dettato anche dalla messa in onda dell'attesissima partita della Nazionale italiana di calcio trasmessa su Rai 1 e valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, seguita da una platea di quasi 10 milioni di spettatori in prime time.