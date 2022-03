Molti spettatori di Canale 5 si sono chiesti come mai i fratelli Tavassi non abbiano iniziato l'avventura all'Isola dei Famosi giovedì 24 marzo. Anche se il loro esordio era stato annunciato nei giorni scorsi, Ilary Blasi non li ha neppure menzionati in diretta tv, così come non ha fatto alcun accenno ai Cugini di Campagna. Stando a quello che ha raccontato Deianira Marzano sui social, l'esordio di queste due coppie in Honduras sarebbe stato rinviato a causa di una presunta positività al Coronavirus di almeno uno dei futuri naufraghi.

Aggiornamenti sul cast dell'Isola dei Famosi

Che fine hanno fatto i fratelli Tavassi? Molti fan dell'Isola dei Famosi hanno cominciato a porsi questa domanda dopo aver assistito all'ennesima diretta tv del reality senza Guendalina ed Edoardo.

Se Ilary Blasi ha preferito glissare sulla mancata presentazione di una delle coppie più attese della sedicesima edizione, ci ha pensato Deianira Marzano a indagare sui motivi dell'assenza dei romani nel cast.

L'influencer ha confermato che l'ex gieffina e il fratello si trovano in Honduras da quasi due settimane (sarebbero arrivati con tutto il resto del gruppo) ma, a differenza degli altri, starebbero soggiornando in un albergo per motivi di sicurezza e di salute.

La napoletana, infatti, sostiene che i Tavassi e i Cugini di Campagna sarebbero isolati in una struttura honduregna in attesa di risultare tutti negativi alla Covid; solo dopo questo riceveranno il via libera per iniziare l'avventura da naufraghi.

Il rumor sui protagonisti dell'Isola dei Famosi

"Ai tempi del servizio fotografico per Tv Sorrisi e Canzoni, si parlava di positività al Covid per i Cugini di Campagna", ha esordito Deianira nel breve riassunto di quello che starebbe succedendo dietro le quinte della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

L'influencer ha usato Instagram per far sapere che due membri del celebre gruppo avrebbero avuto il Coronavirus fino a poco tempo prima di partire (anche l'inviato Alvin e Ilona Staller ma si sono negativizzati a ridosso della partenza per l'Honduras), mentre i fratelli Tavassi sarebbero stati messi in stand-by solo una volta raggiunto il resort dall'altra parte del mondo.

"Si vocifera che la quarantena si sia prolungata per Edoardo e Guendalina, per lei nello specifico. Per questo non li abbiamo ancora visti", ha aggiunto Marzano nello sfogo social che i siti di Gossip stanno riportando venerdì 25 marzo.

Calo d'ascolti per l'Isola dei Famosi

Stando a questo retroscena riportato da Deianira Marzano, Guendalina ed Edoardo Tavassi non sarebbero ancora sbarcati sulle spiagge dell'Honduras a causa di una presunta positività della romana.

I rigidi controlli che gli addetti ai lavori fanno per rispettare le regole e la sicurezza di tutto il cast, avrebbero portato all'allungamento della quarantena per la coppia di fratelli e per i Cugini di Campagna.

Qualora la situazione dovesse rientrare a breve, questi quattro concorrenti entreranno in gioco lunedì sera, quando Ilary Blasi condurrà la terza puntata.

Per quanto riguarda il secondo appuntamento in diretta (quello che è stato trasmesso in tv il 24 marzo), c'è da riscontrare un notevole calo d'ascolti.

Dopo aver fatto registrare il 25% di share al debutto, giovedì sera il reality-show è sceso al 15% (3,2 milioni di spettatori contro i 2,3 di ieri). Tra i motivi di questa "discesa", c'è sicuramente la partita della Nazionale italiana di calcio contro la Macedonia del Nord: Rai 1 ha stravinto la serata con il 30% di share e oltre 9 milioni di persone davanti al televisore per tifare l'Italia.