Le avventure della serie televisiva di origini turche Love is in the air (con protagonisti i due attori Hande Erçel e Kerem Bürsin) prosegue la propria messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa.

Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 15 marzo 2022, annunciano che Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) dopo aver accettato l’inaspettata proposta di matrimonio del compagno Kemal (Sinan Albayrak), sarà in evidente difficoltà. La donna non saprà in quale modo comunicare al figlio Serkan che lei e suo padre (che inizialmente non voleva accettare nella sua famiglia) sono intenzionati a sposarsi.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 15 marzo: Ayfer, Melek e Burak credono che Eda soffra di depressione

Nel corso del 219° episodio dello sceneggiato (nato in Turchia con il titolo Sen Çal Kapimi), in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 15 marzo, ci sarà un equivoco che genererà tanta confusione quando le borse di Eda e Pina (Doğa Özüm) verranno scambiate: Ayfer (Evrim Doğan), Melek (Elçin Afacan) e Burak (Sinan Helvacı) si convinceranno che l’architetta paesaggista stia soffrendo di depressione, dopo aver trovato dei farmaci a base di erbe all’interno di una borsa che in realtà però non è sua.

A questo punto la signora Yildiz, Burak e Melek andranno a trovare Eda, mentre si trova in giardino ad assistere a un spettacolo di magia organizzato dalla figlia Kiraz (Maya Basol) e Serkan: dopo aver visto la fanciulla scoppiare a piangere (in realtà per la dolcezza della bambina), i tre fraintenderanno e saranno sempre più certi che la stessa sia depressa.

Aydan in difficoltà a causa di Pina, Serkan non sa che sua madre vuole sposare Kemal

Anche Pina sarà al centro di alcuni pettegolezzi inesistenti, visto che Aydan crederà che sia in stato interessante dopo aver messo le mani sul test di gravidanza della nuora: a questo punto la signora Bolat entrerà in crisi poiché non saprà in che modo dare la lieta notizia alla sorella.

Intanto Aydan avrà un altro problema da gestire che la riguarderà in prima persona, dato che dovrà trovare il coraggio di confessare a Serkan di volersi sposare con il suo vero padre Kemal.

Non resta che attendere per scoprire quale sarà la reazione del giovane imprenditore, appena saprà che i suoi genitori non vedono l’ora di convolare a nozze dopo essersi ritrovati.