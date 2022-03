Manca sempre meno al finale della Serie TV turca Love is in the air. Gli spoiler degli episodi che occuperanno il palinsesto di Canale 5 dal 14 al 18 marzo 2022 raccontano che Eda Yildiz (Hande Erçel) si difenderà dalla falsa notizia messa in circolazione da Erdem Şangay (Sarp Bozkurt) sul suo conto, ovvero di essere stata infedele a Serkan Bolat (Kerem Bürsin). Kemal Özcan (Sinan Albayrak) e Aydan (Neslihan Yeldan), invece, saranno pronti a convolare a nozze.

Anticipazioni Love is in the air, al 18 marzo: Melek sospetta che Eda sia depressa

Nelle puntate della serie tv in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 14 a venerdì 18 marzo, Aydan, Ayfer, Kerem, Seify, Kemal, Erdem e Melek, dopo aver fatto credere di lavorare nella società nata dalle ceneri dell’azienda Art Life, vedranno fallire il loro piano anche per colpa di Serkan, che sarà sempre più premuroso con la moglie.

Intanto ci sarà un fraintendimento, in quanto Aydan crederà che Pina sia in dolce attesa, mentre Melek, dopo aver trovato nella borsa di Eda dei medicinali, crederà che la ragazza soffra di depressione.

Nel contempo la signora Bolat non saprà in che modo dire al figlio Serkan che lei e suo padre Kemal pronunceranno il fatidico sì. Il sospetto sul fatto che Eda sia depressa sarà più insistente quando, assistendo a uno spettacolo di magia di Kiraz e Serkan, avrà un cedimento emotivo. Successivamente Engin e Piril crederanno che Bolat ed Eda siano arrabbiati con loro per la pessima figura fatta con la signora Nuray. A risolvere la situazione ci penserà l’architetta paesaggista con il suo provvidenziale intervento.

Serkan ed Eda si vogliono trasferire in una nuova casa, Kemal annuncia che lui e Aydan si sposeranno

Intanto Burak chiederà delucidazioni a Melek per avere tenuto segreta la loro relazione, rimanendone deluso. Aydan, non appena saprà tramite Seyfi che sua suocera tiene alle tradizioni, si servirà della complicità di Ayfer per non deluderla.

La signora Bolat in vista dell’arrivo della signora Yadigar, inoltre, si prenderà cura del suo viso finendo per combinare un grosso guaio. Nel frattempo Eda, mentre farà sempre più fatica a nascondere a Melek e a sua zia di essere incinta, vorrà trasferirsi con Serkan in un nuovo appartamento da lui acquistato, ma sarà decisa a fare questo passo quando tutti sapranno che è incinta.

In seguito Erdem dirà a Seyfi e Aydan che Eda ha intrapreso una tresca con il suo ex Cenk.

Intanto Kemal approfitterà di un pranzo con parenti e amici per annunciare che lui e Aydan si sposeranno facendo nascere un sospetto, visto che tutti i presenti ipotizzeranno che a essere in stato interessante potrebbe essere la sua amata. Eda, dopo aver smentito di aver tradito Serkan, farà sapere di aspettare il secondo figlio, invece Melek uscirà allo scoperto svelando che lei e Burak si amano. Durante un nuovo controllo medico, Eda e Serkan avranno un litigio. Lei, a differenza del suo amato, preferirà non sapere se metterà al mondo un maschietto o un’altra femminuccia.