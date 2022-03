Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita sono ricchi di novità. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 14 al 18 marzo, Aurelio racconterà a Genoveva alcuni dettagli importanti riguardo il passato di Marcos: l'uomo era un mercenario alle dipendenze di don Salustiano.

Nel frattempo Marcos e Aurelio saranno molto felici, poiché scopriranno che la Spagna ha deciso di rimanere neutrale durante la guerra: i due uomini saranno convinti che la notizia faccia bene anche agli affari. Più tardi Casilda e Alodia noteranno che Soledad ha comprato dei vestiti nuovi probabilmente costosi e ne resteranno molto sorprese.

Una Vita, episodi dal 14 al 18 marzo: Genoveva scopre che Marcos era un mercenario

Negli episodi di Una Vita, trasmessi dal 14 al 18 marzo, Genoveva Salmeron scoprirà che Marcos in passato era un mercenario al soldo di don Salustiano. Frattanto a Calle Acacias si diffonderà la notizia della neutralità della Spagna durante la guerra. Casilda e Alodia, invece, resteranno assai meravigliate nel vedere Soledad Lopez con abiti nuovi e costosi. Soltanto in seguito si scoprirà che la domestica di Marcos Bacigalupe ha vinto alla lotteria. Antonito, intanto, partirà in aereo per la sua missione diplomatica in Marocco, mentre Fabiana si renderà conto della forte complicità nata tra Indalecia e Jacinto e comincerà a temere il peggio.

Una Vita, puntate 14-18 marzo: Aurelio seduce Anabel

Nelle puntate di Una Vita, in onda dal 14 al 18 marzo, Aurelio farà di tutto pur di conquistare Anabel e metterà in atto una strategia, con l'aiuto di Natalia. In seguito i Quesada riusciranno ad attirare Anabel in un luogo isolato. Non ci vorrà molto prima che la ragazza scopra dell'imboscata tesa da Aurelio e Natalia e non la prenderà molto bene.

Poco dopo Aurelio cercherà di farsi perdonare dalla giovane Bacigalupe e cercherà di colpire uno dei suoi punti deboli, regalandole una cavalla.

Josè, invece, si confronterà con Bellita riguardo Ignacio: la donna sarà desiderosa di aiutare suo nipote e cercherà di convincere suo marito della buona fede del giovane.

Indalecia prova a conquistare Jacinto con dei piatti prelibati

Indalecia inviterà Jacinto a pranzo e cercherà di attirare l'attenzione dell'uomo con dei piatti prelibati. La donna riuscirà nel suo intento e ad un certo punto sembrerà che Jacinto voglia cedere alle sue avance, ma all'improvviso arriverà Benigna. Quest'ultima tornerà a sorpresa ad Acacias e rovinerà l'atmosfera appena creata tra i due "amanti".

Intanto Lolita riceverà un telegramma da Antonito e si tranquillizzerà molto, ma poi parlerà con Ramon e scoprirà che la missione per la quale è partito suo marito è più pericolosa di quanto immaginasse. Sabina, invece, riceverà un telegramma dalla Svizzera, poco dopo Daniela leggerà il contenuto e farà una telefonata misteriosa.

Anabel scopre Soledad tra le braccia di Marcos

Anabel tornerà prima del previsto a casa e sorprenderà Soledad e Marcos insieme: i due sono ormai diventati amanti. In seguito Fabiana scoprirà che Soledad non ha acquistato nessun biglietto della lotteria e sarà determinata a smascherarla davanti a tutti.

Intanto Miguel sarà assai sospettoso nei confronti di Daniela, ma ben presto la donna riuscirà a farsi conoscere meglio. Benigna, invece, verrà allertata da alcune voci e deciderà di spiare Indalecia. Infine, Genoveva accetterà di fare affari con i Quesada.