Sta continuando la messa in onda su Canale 5 della serie televisiva turca Love is in the air, il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı e che tra qualche settimana chiuderà i battenti anche in Italia.

Le anticipazioni della puntata in programma su Canale 5 il 22 marzo 2022, raccontano che a catturare l’attenzione del pubblico principalmente saranno i piccoli protagonisti Kiraz (Maya Basol) e Can (Ahmet Efe Metekoğlu): quest’ultimo farà un gesto del tutto inaspettato, visto che si convincerà che lui e la sua amica devono sposarsi.

Il figlio di Engin Sezgin (Anıl İlter) e Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) appena troverà il prestigioso anello che Yadigar Özcan (Parla Şenol), la madre di Kemal, farà avere alla futura nuora Aydan Bolat (Neslihan Yeldan), non perderà tempo per darlo alla piccola Bolat: il piccolo Can quindi farà una "proposta di matrimonio" a Kiraz.

Anticipazioni Love is in the air del 22 marzo: Can chiede la mano di Kiraz dandole l’anello di Aydan

Nell’episodio della soap opera, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 22 marzo a partire dalle ore 16:25 sino alle 17:30 circa, Aydan dimostrerà di essere già stanca di sopportare la suocera Yadigar nonostante sia arrivata da poco in città. A causa di ciò, senza rendersene conto, la signora Bolat lascerà sul tavolo del giardino di Serkan (Kerem Bürsin) e Eda (Hande Erçel) l’anello ricevuto poco prima dal suo amato Kemal e con cui le ha chiesto di diventare sua moglie in maniera ufficiale.

Purtroppo il prezioso gioiello di Aydan finirà erroneamente nelle mani del piccolo Can, desideroso di "convolare a nozze" con Kiraz: il figlio di Engin e Piril quindi darà il sopracitato anello alla sua compagna di giochi per chiederle di sposarlo.

Serkan e Engin litigano a causa dei rispettivi figli, Kerem non ha i soldi necessari per pagare le spese universitarie

Non passerà molto per assistere a un nuovo litigio tra i due fidati amici Engin e Serkan: in particolare i rispettivi mariti di Piril e Eda si rinfacceranno l’accusa di aver indottrinato Can e Kiraz sulla questione del matrimonio.

Intanto Kerem (Sina Özer) sarà alle prese con un grosso problema pur avendo ottenuto una borsa di studio con cui poter pagare le spese all’università privata nella facoltà di architettura: nello specifico il giardiniere rischierà seriamente di non poter realizzare il suo sogno per mancanza di soldi.