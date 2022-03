Su Canale 5 continua la messa in onda della serie televisiva turca Love in the air, sbarcata sul piccolo schermo italiano nel periodo estivo, ma ormai manca veramente poco per vedere il tanto atteso lieto fine tra i due protagonisti assoluti Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin). Gli spoiler dell’episodio in programma il 18 marzo 2022 come di consueto dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, dicono che l’architetta paesaggista stanca di continuare a nascondere la sua gravidanza sceglierà di essere sincera con le persone a lei care, svelando di essere in stato interessante.

Spoiler Love is in the air, episodio del 18 marzo: Eda annuncia di aspettare il secondo figlio da Serkan

Nella 222esima puntata dello sceneggiato Sen Çal Kapımı che occuperà la rete ammiraglia Mediaset venerdì 18 marzo, per cominciare Aydan (Neslihan Yeldan) e Seyfi (Alican Aytekin) si arrabbieranno parecchio con Eda, dopo la grave accusa di Erdem (Sarp Bozkurt) ai danni dell’architetta paesaggista. La signora Bolat e il suo assistente ancora sconvolti arriveranno a ipotizzare che Eda oltre a tradire il marito Serkan con il suo ex fidanzato Cenk (Dorukhan Kenger), stia prendendo dei farmaci per curare la depressione: la madre di Kiraz (Maya Basol) esausta di continuare a rimanere in silenzio per non svelare ancora di essere in stato interessante, apprenderà che è stato il pettegolo Erdem a metterla in cattiva luce.

Melek (Elcin Afacan) invece approfitterà della situazione per far venire alla luce la sua storia d’amore con Burak (Sinan Helvacı), dopo averlo deluso. Il pranzo in famiglia sarà caratterizzato da un momento gioioso soprattutto per Aydan che apprenderà di diventare nonna di nuovo, dato che Eda vuoterà il sacco una volta per tutte, confessando ad amici e parenti di aspettare il suo secondo figlio.

Eda si reca dal ginecologo, Serkan chiede aiuto a Engin per sapere se diventerà padre di un maschietto o di una femminuccia

A questo punto Eda dopo essersi liberata di un grosso peso, si recherà dal ginecologo per sottoporsi a un nuovo controllo medico in compagnia di Serkan, per sapere se la creatura che porta in grembo è un maschietto o una femminuccia: in realtà l’architetta paesaggista preferirà aspettare, mentre il ricco imprenditore sarà troppo curioso.

Per tale ragione Serkan scatterà una fotografia all’esito dell’ecografia e la farà vedere subito a Engin (Anıl İlter): quest’ultimo non riuscendo a dare una risposta all’amico, non avrà altra scelta oltre a quella di chiedere il parere di alcune esperte in materia dopo averle radunate appositamente. Per terminare Serkan tenterà di mettere in pratica alcuni consigli.