Mina Settembre 2 è confermata nella prossima stagione televisiva Rai. La fiction con protagonisti Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, sarà uno dei cavalli di battaglia della programmazione della televisione di Stato.

Ad oggi sono cominciate le riprese di questa seconda stagione della serie televisiva, la quale potrebbe essere caratterizzata da un bel po' di novità legate al cast.

Una delle new entry, ad esempio, porterà il nome di Marisa Laurito, la celebre attrice napoletana che sarà integrata nel cast di questa seconda stagione della fiction.

Cosa succederà nelle nuove puntate di Mina Settembre 2

Nel dettaglio, la Rai ha confermato Mina Settembre 2 nella prossima stagione televisiva 2022/2023. Le riprese delle nuove puntate sono cominciate già da un po' di settimane, come testimoniato anche dagli scatti social pubblicati dai vari attori protagonisti.

Gelsomina tornerà al centro della scena e dell'attenzione, divisa sempre tra i due uomini che hanno saputo far breccia nel suo cuore.

Da un lato c'è l'ex marito Claudio, interpretato dall'attore Giorgio Pasotti e dall'altro c'è Mimmo, il ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno.

La prima stagione si era conclusa con Mina divisa tra i due: la donna era apparsa fortemente combattuta al punto da non essere pronta ancora a fare una scelta definitiva.

Retroscena cast Mina Settembre 2: chi c'è e chi no

Ebbene, in questo secondo capitolo della fiction Rai, per Gelsomina arriverà il momento della resa dei conti finale, dato che dovrà per forza di cose fare una scelta definitiva e quindi decidere se dare una seconda chance al suo ex marito oppure voltare pagina definitivamente assieme a Mimmo.

Quale sarà la scelta finale della protagonista di questa fiction, interpretata magistralmente da Serena Rossi? In attesa di scoprirlo, emergono i primi retroscena sul cast della seconda stagione.

Confermata la presenza di Marisa Laurito, new entry di questa seconda stagione, la quale vestirà i panni della zia di Gelsomina. Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli sul suo personaggio, dato che l'attrice ha preferito non sbilanciarsi più di tanto.

Olga potrebbe uscire di scena dal cast di Mina Settembre 2

Al contrario, invece, la seconda serie di Mina Settembre potrebbe segnare l'uscita di scena di Olga, la mamma di Gelsomina, interpretata da Marina Confalone.

È stata proprio l'attrice, in una recente intervista, a mettere in dubbio la sua presenza nel cast della seconda stagione.

"Non so se ci sarà nella seconda stagione. Ho cercato di aggiungere della comicità e qualcosa di folle in questo personaggio così acido", ha svelato l'attrice di Olga.