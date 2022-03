Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti de Il Paradiso delle signore 6, è diventato papà per la seconda volta. In queste ore il protagonista della soap opera pomeridiana di Rai 1 ha svelato pubblicamente che la sua seconda figlia è venuta al mondo, aggiungendo che il parto non sarebbe stato facile.

Ci sono state un po' di complicanze ma, alla fine, per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi e ora l'attore protagonista de Il Paradiso delle signore ha svelato che intende godersi per un po' di tempo la sua famiglia.

L'attore di Vittorio de Il Paradiso delle signore 6 è diventato papà bis

L'attore di Vittorio Conti della popolarissima soap opera del pomeriggio di Rai 1 ha svelato di essere diventato papà per la seconda volta a inizio febbraio, subito dopo la fine delle riprese de Il Paradiso delle Signore 6. Fino ad oggi, però ha preferito mantenere il riserbo dato che la nascita della sua seconda figlia non sarebbe stato un momento semplice da affrontare e gestire.

Alessandro Tersigni, infatti, ha rivelato che ci sono state delle complicazioni prima e dopo il parto. Le ultime settimane di gravidanza sono state un po' difficili, al punto che il medico ha optato per un parto cesareo in anticipo. Come se non bastasse, subito dopo la gravidanza, sia Alessandro che sua moglie hanno scoperto di essere positivi al Covid-19.

'Anche questa è passata', ammette Tersigni

Di conseguenza, hanno dovuto isolarsi e affidare la piccola Zoe (questo il nome che hanno scelto per la loro seconda figlia) alle cure della nonna materna, che ha dovuto assisterla in attesa che Alessandro e sua moglie guarissero dal Covid-19.

Insomma un periodo non semplice per l'attore e la sua famiglia anche se, ad oggi, il peggio è passato e finalmente Tersigni si sta godendo la sua famiglia.

"Ora finalmente anche questa è passata. Stiamo tutti bene, anche Zoe sta recuperando peso, sta in perfetta salute e cresce", ha svelato l'attore di Vittorio Conti nella soap opera Il Paradiso delle signore.

Confermato Il Paradiso delle signore 7 e torna Vittorio

Tersigni ha poi svelato che da questo momento in poi si dedicherà solo ed esclusivamente alla famiglia, dato che per riprendere le riprese della soap opera pomeridiana bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

La Rai, infatti, ha dato il via libera alla messa in cantiere de Il Paradiso delle signore 7, ma le riprese cominceranno non prima di maggio, così come svelato dall'attore di Vittorio Conti in questa intervista.

In questo modo, quindi, Tersigni ha anche svelato che il suo personaggio tornerà anche nelle prossime puntate della soap opera, in programma da settembre in poi e per tutta la stagione tv 2022/2023.