La puntata di Domenica In del 27 marzo ha visto tra i suoi tanti ospiti anche Stefano De Martino. Occasione ghiotta per Mara Venier che scegliendo tra le foto da mostrare all'attuale giudice di Amici 21 non ha mancato di mostrare il figlio Santiago con Belen Rodriguez. La conduttrice ha cercato di indagare sulla situazione sentimentale dell'ex ballerino ma quest'ultimo non ha prestato il fianco, sebbene non abbia mancato di sottolineare la sua felicità in questo momento e la possibilità per il suo futuro di poter diventare di nuovo padre.

Il rapporto speciale tra Stefano e Santiago

Tanti gli argomenti toccati durante la 'chiacchierata' che ha visto protagonisti Mara Venier al timone della sua 'Domenica In' e Stefano De Martino. La conduttrice veneta ha cercato di convogliare l'attenzione dei suoi telespettatori sulla vita amorosa del conduttore di Stasera tutto è possibile visto che ormai il suo ritorno di fiamma con la ex moglie, non confermato dai diretti interessati ma supportato da foto di coppia inequivocabili, tiene banco su tutte le riviste di cronaca rosa.

"Ciao Belen un bacione, non la vedo da tanto… E tu?" , ha chiesto ridendo Mara al suo ospite. "La vedo spessissimo" , la risposta di De Martino che ha cercato di sviare il discorso sulla genitorialità.

In pratica, il conduttore ha cercato di far capire che i suoi incontri con la ex moglie sono legati alla gestione di Santiago. E qui si è inserita Venier che ha voluto chiedere al conduttore se nutre il desiderio di avere altri figli. "Avendo un rapporto così speciale con Santiago, penso che mi dispiacerebbe rompere questo equilibrio" ha, inizialmente, detto il campano.

"Però, si mi piacerebbe" ha aggiunto, tanto che Mara ha cercato di andare più a fondo nella sua vita sentimentale.

'Sono felice e contento': Stefano vive un momento sereno

"Sono molto sereno, felice e contento...di stare con te oggi", ha affermato Stefano ridendo quando Mara ha detto di non voler chiedere direttamente qualcosa sulla sua vita privata.

Le domande erano proprio tese a far sbottonare un po' De Martino ma quest'ultimo, con maestria, ha glissato sulla questione, usando anche un pizzico di ironia. Infatti, l'ex ballerino ha detto che se non si entra nella sala d'aspetto di un dentista che è piena di quel 'genere' di riviste allora si può stare tranquilli.

Insomma, nulla di nuovo in buona sostanza: Stefano, come Belen, appare sereno ma non c'è da biasimarlo se preferisce mantenere il massimo riserbo visto che questo sarebbe il secondo tentativo di riconciliazione dopo la separazione. Infine, una parola di affetto per Fedez: Stefano e Mara hanno voluto mandare un abbraccio al rapper che è stato da poco operato per un tumore al pancreas.