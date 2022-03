I concorrenti dell'Isola dei Famosi sono sbarcati in Honduras lo scorso lunedì 21 marzo e tra i naufraghi, però, sono già nati i primi scontri. Parlando con Jeremias Rodriguez, Laura Maddaloni - moglie di Clemente Russo - si è scagliata contro Carmen Di Pietro. Secondo Laura, la showgirl avrebbe cambiato atteggiamento dopo la nomination ricevuta.

Lo sfogo della naufraga

Carmen Di Pietro gioca in coppia con il figlio Alessandro. Dall'inizio dell'Isola dei Famosi, la coppia di naufraghi è finita in nomination per la seconda volta consecutiva. Laura Maddaloni gioca in coppia con il marito Clemente Russo.

La judoka, parlando con Jeremias, ha criticato l'atteggiamento di Carmen. A detta di Laura, la showgirl sarebbe cambiata dopo avere ricevuto delle nomination: "Un'altra persona proprio, si è fatta una brutta strada". Terminata la puntata di giovedì 24 marzo, Di Pietro avrebbe cominciato a prendere le distanze da moltissimi naufraghi. Stando al pensiero di Maddaloni, un atteggiamento simile può starci solo se hai messo in atto una strategia.

La stessa Laura ha confidato di avere cercato un chiarimento con Carmen, ma invano. La naufraga ha sparato a zero: "Questa è maleducazione, manca di rispetto". La moglie di Clemente Russo ha precisato che se non fosse stato presente il figlio di Carmen, probabilmente l'avrebbe affrontata con altri modi: "Lui è un bravo ragazzo, mi sono stata zitta".

'Non voglio una persona che mi rompe'

Nello sfogo, Laura Maddaloni ha sostenuto che Di Pietro si sia girata verso di lei in una maniera poco opportuna. Per il suo modo di fare avrebbe dovuto "sbroccare". Secondo il punto di vista di Laura, una persona adulta non può comportarsi in quel modo. Maddaloni sostiene che alla base di tutto c'è il rispetto, quando viene a mancare non si può costruire nulla.

Per la naufraga, l'Isola dei Famosi è un Reality Show piuttosto duro. Dunque, non ha senso litigare per antipatie o nomination. Al contrario, tutti i concorrenti dovrebbero dare il massimo nel gioco: "Non voglio una persona che mi rompe ogni volta che parlo".

Jeremias d'accordo con Maddaloni

Dopo avere ascoltato lo sfogo di Laura Maddaloni, Jeremias Rodriguez ha fornito la sua opinione.

Il 33enne (approdato all'Isola dei Famosi con il padre Gustavo) ha condiviso il pensiero della naufraga. Secondo Jeremias, Carmen Di Pietro si rivolge al gruppo solo ed esclusivamente quando ha bisogno di qualcosa.

Nella puntata di lunedì 28 marzo, Carmen e suo figlio Alessandro sono in nomination contro Antonio Zequila e Floriana Secondi: una delle due coppie di naufraghi dovrà abbandonare Playa Accopiada.