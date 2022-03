Tempesta d'amore continua ad appassionare i fedeli telespettatori. Che cosa accadrà nelle puntate che saranno trasmesse da lunedì 7 a venerdì 11 marzo su Rete 4? Le anticipazioni raccontano che Florian farà credere a Maja di essere felice per la sua relazione con Hannes. Quest’ultimo incontrerà Cornelius e dirà a Maja che lui ha un viso e una voce familiare. La ragazza gli dirà tutta la verità? Ariane confesserà a Selina di non essere pronta a diventare la moglie di Erik. Arrivati al municipio, i due sposi saranno colti da un imprevisto. Mentre Cornelia e Benni ricuciranno il rapporto madre-figlio, Robert divorzierà da Eva.

Tempesta d'amore spoiler da lunedì 7 a venerdì 11 marzo: Florian mente a Maja

Florian farà credere a Maja di aver accettato il fatto che lei voglia rimettersi con l’ex Hannes e le augurerà di essere felice. Il cuore del guardaboschi, però, sarà intriso di tristezza e di pensieri malinconici. Hannes incontrerà Cornelius e gli dirà di avere una faccia molto familiare, l’uomo dissimulerà dicendo di avere un volto molto comune. Hannes ribatterà che anche la sua voce non gli è nuova. Successivamente, il ragazzo racconterà Maja le sue impressioni su Cornelius. La ragazza cederà subito confessando da cima a fondo tutto ciò che è successo a Cornelius, cioè suo padre.

Cornelia fa una richiesta ai coniugi Sonnbichler

Il guardaboschi del Furstenhof affronterà duramente Shirin e l’accuserà di aver tentato di baciarlo, ma la ragazza si giustificherà, dicendo che gli ha solo rimboccato le coperte. E con un’altra bugia, dirà di non provare nessun sentimento nei suoi confronti e i due cadranno in un sonno profondo.

Il giorno seguente, il fratellino di Erik racconterà all'amico Max ciò che è accaduto tra lui e Shirin e si sentirà molto male per essere stato così scorbutico con la ragazza, ma confermerà di non essere innamorato di lei. Ad Ariane passerà la voglia di partire con Erik per l’isola di Tonga. La dark lady della longeva soap bavarese esprimerà il desiderio di restare al Furstenhof per assistere alla disfatta di Christoph.

Dal canto suo, l’albergatore prenderà di mira il signor Vogt. Cornelia vorrebbe preparare delle prelibatezze con il figlio e così chiederà ad Alfons e Hildegard di prestarle la loro cucina. Benni si mostrerà molto entusiasta di trascorrere del tempo di qualità con la mamma.

Robert firma le carte per il divorzio con Eva nelle prossime puntate di Tempesta d'amore

Nelle prossime puntate della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore, Ariane accetterà di sposare Erik ma, tramite messaggio, confesserà a Selina di non essere tanto convinta di diventare la signora Vogt. Arrivati al municipio, Ariane ed Erik scopriranno di dover aspettare almeno due mesi per il matrimonio. Florian continuerà a stare alla larga da suo fratello.

Werner e Cornelia organizzeranno una sorpresa per i coniugi Sonnbichler: una gita in campagna a bordo di un’auto d’epoca. Robert, Cornelia e Benni si divertiranno molto al parco avventura. Grazie a questa giornata avventurosa, Lia e Benni rafforzeranno il loro rapporto madre-figlio. L’ex rampollo della famiglia Saalfeld, intanto, firmerà le carte per il divorzio con Eva. Rosalie, invece, metterà mano sul video della sua intervista, cambiando il contenuto delle sue risposte in modo da far capire a tutti di non avere niente a che fare con Christoph. L’albergatore andrà su tutte le furie e contatterà il suo braccio destro, Schulz. Per la festa in maschera, Max e Vanessa si travestiranno da moschettieri, Shirin da Catwoman, Maja e Hannes rispettivamente da principessa e principe.