Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà visibile il 15 marzo preannunciano nuovi colpi di scena. Marco offrirà il suo appoggio a Stefania, facendola nascondere nella foresteria di Villa Guarnieri. A casa Colombo, intanto, Ezio e Veronica saranno in grande apprensione per l'assenza di Stefania.

Il giovane Sant'Erasmo, per aiutare la sua collega, darà meno attenzioni a Gemma. La figlia di Veronica non potrà a fare a meno di notare che il suo fidanzato si sta allontanando da lei, nutrendo dei sospetti.

Stefania, trovatasi sola a Villa Guarnieri, avrà modo di pensare ai momenti vissuti con la madre. La ragazza sarà combattuta: da un lato vorrebbe perdonarla, da un altro è ancora arrabbiata con lei. Si assisterà a un nuovo scontro fra Dante e Vittorio. Conti, infatti, non prenderà affatto bene la notizia che Romagnoli ha organizzato una sfilata per il lancio della collezione primaverile, senza prima consultarlo.

Il Paradiso, trama 15 marzo: Marco nasconde Stefania in foresteria

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 marzo, Marco si dirà disposto ad aiutare Stefania. Il nipote di Adelaide, difatti, nasconderà la sua collega nella foresteria di Villa Guarnieri all'insaputa della zia e di Umberto.

Tuttavia Gemma noterà che il suo fidanzato è preso da altri pensieri. La giovane Zanatta sospetterà che Marco si stai allontanando da lei, senza capirne ancora il motivo. A casa Colombo, intanto, arriverà un telegramma da parte di Stefania, tuttavia non basterà per placare le ansie di Ezio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15/3: Stefania vorrebbe perdonare la madre

Stando alle anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso in onda il 15 marzo, Stefania, dopo essersi ritrovata sola nella foresteria della villa, avrà modo di ripensare ai bei momenti vissuti con la madre. La sua avversione verso la donna sembrerà inizialmente crollare, tuttavia le sembrerà presto per perdonarla.

Difatti, pur sentendone la mancanza, sarà ancora arrabbiata nei suoi confronti.

Il Paradiso, episodio 15 marzo: nuovo scontro fra Dante e Vittorio

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso che andrà in onda martedì 15 marzo preannunciano che Vittorio sarà deluso ancora una volta dal comportamento di Dante. Il suo nuovo socio, infatti, penserà bene di organizzare una sfilata per il lancio della nuova collezione. Tuttavia Romagnoli non si era preoccupato affatto di avvertire con anticipo Conti. Motivo per il quale il direttore del grande magazzino deciderà di affrontare il suo rivale per mettere le cose in chiaro.