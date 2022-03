La puntata di Un Posto al Sole che va in onda domani, venerdì 4 marzo 2022, chiude la settimana di programmazione di Upas. L'episodio, salvo improvvisi cambi di palinsesto, è in programma per le 20:45 e può essere rivista in replica sul portale RaiPlay.

L'arrivo di Manuela e Micaela ha messo in crisi Jimmy, che non sa cosa fare. Sua mamma, che non vedeva da tempo, gli ha proposto di tornare con loro a Berlino, una città magica e divertente, tutta da scoprire. Il bimbo ne è rimasto spiazzato. Se da una parte è molto affezionato alla madre, dall'altro ormai si è abituato a vivere con Susanna e papà Niko, ancora all'oscuro di quanto stia succedendo alle loro spalle.

Fatto sta che Micaela non ha alcuna intenzione di mollare la presa e, testarda come suo solito, farà di tutto per ottenere ciò che vuole. Attenzione però, perché il sorriso e l'allegria della giovane Cirillo nascondono un dramma del quale non vuole parlare con nessuno e che è parte della sua richiesta di portare con sé il figlio.

Un Posto al Sole anticipazioni di venerdì 4 marzo 2022

Serena ha riabbracciato le sue strampalate sorelle e non sa che una di loro nasconde un segreto. Si tratta di Micaela, devastata da un dramma personale del quale non vuole assolutamente parlare.

La verità la sapremo solo nelle puntate di Un posto al sole in onda la prossima settimana, quando Manuela, oppressa da peso troppo gravoso da sopportare, deciderà di raccontare tutto a Serena.

Anche Niko e Susanna verranno a sapere che Micaela vuole portare a Berlino Jimmy e non mancheranno gli scontri tra Nikolin e Renato, preoccupato dal fatto di perdere il nipote.

Tuttavia, dietro la proposta di Micaela si nasconde qualcosa di inaspettato e totalmente spiazzante.

Nunzio spiazzato da Katia, spoiler Un Posto al Sole

Continuando con le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al Sole di domani, venerdì 4 marzo, vedremo Nunzio molto felice per la sua riappacificazione con Chiara, anche se nei prossimi episodi la giovane Petrone perderà di nuovo la testa per via della sua dipendenza, mandando a monte la promessa fatta a Nunzio.

I guai e le preoccupazioni per Nunzio non sono finiti qui. Katia, infatti, gli farà una brutta sorpresa che non gli piacerà affatto, di che cosa si tratterà?

Patrizio deciso a lasciare Napoli

Infine, l'insoddisfazione di Patrizio si farà sempre più importante. A Napoli non ha più nulla, se non l'affetto di Ornella e Raffaele. Con Chiara è ormai finita e il lavoro al bar Vulcano non lo gratifica come vorrebbe.

A quanto pare, Patrizio sarà deciso a lasciare la città per cercare la sua dimensione altrove, sia sul piano sentimentale che professionale. Raffaele non sarà d'accordo e, nei prossimi episodi, non mancheranno gli scontri con Ornella su questa questione.