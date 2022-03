Prossimamente l'agenda di Demet Özdemir potrebbe essere ricca di impegni, infatti a breve l'attrice di Erkenci Kuş sarà impegnata sul set della nuova serie di Disney Plus dal titolo Dünyayla Benim Aramda. Ma a quanto pare Demet potrebbe essere stata scelta anche per un'altra produzione televisiva, il remake del film turco degli anni Settanta Ah Nerede, che prossimamente potrebbe diventare una serie televisiva

Demet Özdemir protagonista di Dünyayla Benim Aramda

Dünyayla Benim Aramda, serie di prossima produzione per la piattaforma digitale Disney Plus, vedrà il ritorno nelle "dizi" di Demet Özdemir.

In una recente intervista è stata la stessa Demet a confermare l'impegno in una serie per il digitale, senza specificare nulla di più.

Dalle prima indiscrezioni provenienti dalla stampa, oltre al nome della serie, si sa che al fianco di Demet Özdemir ci saranno Hafsanur Sancaktutan e Buğra Gülsoy, La prima è una delle attrici più promettenti del panorama televisivo turco. L'ultimo lavoro l'ha vista come protagonista nella serie Son Yaz trasmessa su Fox Türkiye, che l'ha portata a ottenere diverse candidature agli Altın Kelebek Ödülleri, i premi televisivi e musicali assegnati in Turchia dal quotidiano Hürriyet. Buğra Gülsoy, invece, è reduce dal flop della serie Misafir, chiusa in anticipo solo dopo cinque puntate a causa degli ascolti molto bassi.

Il cast potrebbe ritrovarsi sul set entro marzo

Il cast non è stato ancora completato e a quanto pare stanno proseguendo i casting per un altro ruolo principale (forse maschile) e per dei ruoli secondari. Nonostante ciò pare che Demet Özdemir e gli altri membri del cast si ritroveranno sul set entro marzo. La sceneggiatura di Dünyayla Benim Aramda è stata scritta da Pınar Bulut e vedrà nel ruolo di regista Hülya Gezer.

Sarebbe la seconda serie destinata a Disney Plus a iniziare le riprese. Infatti nella città di Gaziantep è già stato allestito il set di Kaçış, il serial televisivo che vede come protagonisti Engin Akyürek e İrem Helvacıoğlu (quest'ultima protagonista del film Eflatun insieme a Kerem Bürsin).

Demet Özdemir potrebbe essere la protagonista femminile di Ah Nerede

Intanto per Demet Özdemir sembra essere in arrivo un nuovo progetto. Pare che la commedia turca del 1975 Ah Nerede presto potrebbe diventare una serie tv e all'attrice sarebbe stato offerto il ruolo di Zehra, ai tempi interpretata da Gülşen Bubikoğlu.

La serie verrà prodotta da Oncu Ev, ma non è ancor chiaro se Demet Özdemir abbia accettato l'offerta. Al momento sono stati acquistati i diritti di trasmissione e la società di produzione ha iniziato a lavorare alla sceneggiatura.