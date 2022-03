La soap opera spagnola Una Vita continua ad andare in onda su Canale 5. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi dal 7 al 12 marzo 2022, finalmente verrà alla luce l’amara verità sulla morte di Felicia Pasamar (Susana Soleto). Ad apprendere che la donna non è morta a causa di un attacco cardiaco ma per avvelenamento sarà il marito Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), rimasto vedovo poco dopo le nozze. Appena farà la scoperta scioccante, l'uomo manifesterà la volontà di farla pagare con le sue stesse mani a chi ha ucciso la sua dolce metà.

Anticipazioni Una vita, puntate al 12 marzo: Marcos apprende che Felicia è morta avvelenata

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 7 a sabato 12 marzo, Jaime e Josè Miguel faranno di tutto per convincere Bellita a dare il consenso per la pubblicazione del suo libro.

Intanto Marcos farà in modo di allontanare la figlia Anabel, per poter passare del tempo in compagnia di Soledad. La giovane Bacigalupe rientrerà a casa prima del previsto e sorprenderà il padre e la domestica in atteggiamenti complici: in tale circostanza Soledad fingerà di essere stata soccorsa dal suo padrone dopo aver avuto dei problemi di respirazione.

Intanto Sabina assumerà al suo servizio una cameriera italiana chiamata Daniela con l’obiettivo di aiutare Miguel, affranto dopo la fine della relazione con Anabel.

Miguel oltre a mostrare interesse per Daniela, inizierà a essere freddo con la figlia di Marcos.

In seguito Genoveva - dopo aver stretto un accordo con Aurelio - chiederà a Marcos di diventare suo socio in affari, non ricevendo alcuna risposta. Ben presto Salmeron verrà accusata da Liberto di aver rubato la lettera di Felipe.

Marcos appena avrà tra le mani l’esito dell’autopsia della sua defunta moglie Felicia, verrà a conoscenza che è deceduta dopo aver ingerito del veleno: il referto in questione finirà nelle mani di Soledad, che prima dovrà trovare una scusa appena Anabel la sorprenderà intenta a frugare tra le carte di Marcos. Successivamente quest’ultimo prometterà di vendicare la morte della sua amata, dopodiché ordinerà a Soledad di comprarsi dei vestiti da signora per accogliere il commissario Aurelio Mendez.

Natalia invece inviterà Anabel a dichiararsi a suo fratello Aurelio.

Antonito vuole lasciare la carriera politica, Josè Miguel infastidito da Ignacio

Nel contempo ci sarà finalmente la riapertura del ristorante Nuovo Secolo: purtroppo Roberto non potrà prendere parte all’inaugurazione per svolgere delle faccende.

Ad Acacias 38 metterà piede Ignacio, un giovane che dichiarerà di essere il nipote di Bellita e di essere giunto nel quartiere con l’intenzione di frequentare la facoltà di medicina: quest’ultima non appena vedrà il ragazzo perderà i sensi. Dopo essersi ripresa la signora Dominguez rimarrà colpita dal suo parente alla stessa maniera di Alodia, mentre Josè Miguel non nasconderà il suo evidente fastidio.

Lolita non sarà favorevole appena suo marito Antonito dovrà partire a causa di una missione diplomatica in Marocco. Lolita dirà chiaramente al suo amato che se lascerà il paese non rivedrà più né lei né loro figlio Moncho: la decisione di Antonito non si farà attendere, infatti - oltre a rinunciare alla trasferta - vorrà lasciare la carriera politica.

Intanto Jacinto - dopo aver provato l’infuso di erbe suggerito da Servante per calmare i bollori - si addormenterà ovunque. Indalecia infine inizierà a fare la corte al portinaio, dopo aver appreso che è attratto da lei.