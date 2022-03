Emergono nuovi retroscena sulle prossime puntate di Beautiful, la fortunata soap opera a stelle e strisce del palinsesto pomeridiano di Canale 5 che continua ad appassionare milioni di spettatori nel daytime pomeridiano.

A svelare un po' di novità su quello che succederà nel corso dei prossimi episodi della soap è stata l'attrice che veste i panni di Steffy, ossia Jacqueline MacInnes Wood. In una recente intervista ha annunciato che, molto presto, la figlia di Ridge scoprirà di essere nuovamente in dolce attesa di un bambino ma, questa volta, non saprà chi è suo padre.

Steffy e Finn al centro delle nuove trame della soap opera Beautiful

Nel dettaglio, al centro delle nuove trame di Beautiful continuerà a esserci la coppia composta da Steffy e Finn, che si ritroveranno a dover affrontare un periodo tutt'altro che semplice.

"Il loro rapporto ha solide basi. Lui è un gran bravo ragazzo e lei ha imparato dalle lezioni che la vita le ha dato", ha svelato l'attrice facendo un bilancio di questo nuovo corso che sta seguendo la giovane Steffy nella soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5.

"Steffy oggi è diventata più saggia e questo aiuterà lei e Finn a superare le sfide che metteranno alla prova il loro amore", ha aggiunto ancora l'attrice.

Retroscena su Beautiful: Steffy scopre di essere incinta

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché stando ai retroscena dell'attrice di Steffy, in queste nuove puntate della soap ci sarà una vera e propria bomba.

La figlia di Ridge Forrester scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino ma dovrà fare i conti con una amara realtà: non sa chi è il padre di questa creatura.

"Steffy rimarrà incinta ma non sa chi sia il padre del bambino che porta in grembo", ha svelato l'attrice facendo questa confessione sulle trame future della soap americana.

Steffy affronta il ritorno di Sheila: retroscena nuove puntate Beautiful

Ma non è finita qui, perché stando a quanto confessato dall'attrice Jacqueline MacInnes, Steffy si ritroverà a dover affrontare anche l'arrivo di un'altra minaccia che porterà turbamento nella sua vita.

Questa persona è Sheila Carter, la quale rimetterà piede alla Forrester dopo un lungo periodo di assenza e sarà pronta a creare un bel po' di caos tra i vari personaggi di Beautiful.

"Poi arriverà in città la madre biologica di Finn, che non è certo quella che avrebbe desiderato. Si tratta di Sheila Carter e il suo ritorno porterà scompiglio nella vita di tante persone", ha svelato in anteprima l'attrice di Steffy.

Insomma sarà un periodo non semplice per la giovane Steffy che, per prima cosa, nelle nuove puntate di Beautiful dovrà far chiarezza e scoprire chi è il vero padre di quel bambino che porta in grembo.