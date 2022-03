Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna rivelano che Fabiana Aguado sospetterà che Ignacio Quiroga non provi lo stesso interesse che Alodia nutre per lui.

Una vita: Ignacio arriva ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv raccontano che Ignacio creerà non pochi problemi dopo il suo arrivo ad Acacias 38.

Tutto inizierà quando il giovane busserà alla porta dei Dominguez, dichiarando di essere il figlio di Candelaria, la sorella di Bellita, di cui non aveva avuto più rapporti da molto tempo.

Quiroga, a questo punto, verrà accolto in famiglia dopo aver rivelato di essere arrivato nel quartiere per studiare medicina presso l'università. Dall'altro canto, José Miguel chiederà alla moglie per quale ragione si sia allontanata dalla consanguinea: a questo punto la cantante scoppierà letteralmente a piangere, rendendo impossibile proseguire il discorso.

Fabiana crede che il nipote di Bellita non sia sincero con Alodia

Nelle puntate Spagna di Una vita, Alodia rimarrà affascinata da Ignacio. La domestica, infatti, accetterà di passeggiare insieme al Quiroga nonostante sia il nipote dei suoi padroni. Inoltre, l'aspirante dottore dimostrerà di essere un vero e proprio galantuomo, tanto da corteggiare le altre fanciulle del quartiere.

In particolare, Roberto intimidirà al nipote di Bellita di stare al suo posto quando si avvicinerà pericolosamente a Daniela Stabile, la cameriera italiana assunta da Sabina per darle un mano al Nuovo Secolo XX. A tal proposito, il comportamento 'donnaiolo' del giovane darà nell'occhio anche a Fabiana, la quale temerà che non sia sincero con Alodia.

La madre di Cayetana, infatti, sospetterà che Ignacio si sia avvicinato alla domestica solo per farsi ben volere da Bellita e José Miguel.

José Miguel scopre che suo nipote passa il tempo dietro le gonnelle

Tuttavia, la situazione sarà destinata a peggiorare sempre di più. José Miguel scoprirà che suo nipote, invece di andare all'università a studiare medicina, si reca spesso a bere in un'umile taverna, dove si intrattiene con signorine di facili costumi.

Josè Miguel, a questo punto, informerà Bellita del comportamento di Ignacio. Per questo motivo, la cantante pregherà suo marito di stare vicino a Quiroga affinché assolva i suoi doveri da studente ed eviti di trascorrere troppo tempo dietro alle donne. Tuttavia, Ignacio continuerà ad avvicinarsi sempre di più ad Alodia, che apparirà presa da lui. Lo studente sembrerà non ascoltare i consigli dei parenti e la situazione porterà altre sorprese.