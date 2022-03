Gemma Galgani sempre meno presente a Uomini e donne. È questo ciò che hanno notato alcuni fan della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, i quali hanno avuto modo di vedere che da un po' di puntate la dama torinese non è più la protagonista indiscussa delle puntate dedicate al trono over.

Gemma, infatti, non sta tenendo banco con le sue tormentate vicende sentimentali, al punto che in molti si sono chiesti cosa stia accadendo dietro le quinte della trasmissione di Canale 5, al punto da ipotizzare che la dama dal prossimo settembre possa lasciare il dating show di Maria De Filippi per passare nella "scuderia" di Alfonso Signorini.

Gemma sempre meno presente a Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne trasmesse in tv, sono state incentrate sempre meno sulle vicende della dama torinese Gemma Galgani.

Fino a qualche tempo fa, la nemica giurata di Tina Cipollari teneva banco in studio con le sue tormentate vicende sentimentali, che la rendevano una delle protagoniste più chiacchierate e al tempo stesso seguite del programma pomeridiano di Canale 5.

E, invece, da un po' di tempo Gemma non è più al centro dell'attenzione. La dama non sta frequentando nuovi cavalieri e, per questo motivo, le viene dato sempre meno spazio in trasmissione, al punto che nelle ultime puntate, è stata completamente ignorata (seppur presente in studio).

Pinuccia ruba la scena a Gemma Galgani nelle puntate di U&D?

Anche Tina Cipollari sembra aver cambiato "bersaglio": ormai l'opinionista storica di Uomini e donne si sta concentrando non più sulla dama torinese bensì su Pinuccia, la new entry del trono over, che in diverse occasioni è stata protagonista di accesissime discussioni con la sua "nemica".

Una situazione che non è sfuggita neppure ai fan storici che seguono la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e la commentano sui social.

In molti, infatti, dopo aver notato il sempre meno spazio dedicato alla dama torinese, si sono chiesti cosa stesse accadendo nel dietro le quinte della trasmissione, tanto da ipotizzare anche un suo possibile addio dal prossimo settembre.

I fan notano la 'sparizione' di Gemma e ipotizzano un suo approdo al GF Vip 7

"Assurdo come Gemma sia scomparsa e messa da parte da questo programma. Cosa sta succedendo?", si è chiesto uno spettatori di Uomini e donne quasi "preoccupato" per la sparizione della dama torinese.

"Comunque possiamo dire che questa edizione del trono over l'ha retta la signora Pinuccia. Chissà come sta Gemma", si chiede ancora un altro spettatore.

"Gemma ormai è sparita. Pronta a fare la vippona a settembre?", si chiede ancora qualcun altro ipotizzando così che la dama torinese possa sbarcare al Grande Fratello Vip 7, già confermato da settembre.